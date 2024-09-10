https://ria.ru/20240910/maslov-1971909604.html

Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT

Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT - РИА Новости, 10.09.2024

Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT

Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:47

2024-09-10T17:47

2024-09-10T17:47

экономика

технологии

россия

китай

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swift

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов. "В России до сих пор больше 200 банков подключены к SWIFT", - сказал Маслов на ПЛАС-форуме "Платежный бизнес и денежное обращение". При этом он подчеркнул, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Перечисляя фрагменты этой системы, он отметил, в частности, бартер, который "уже начинает применяться", а также неттинг, при котором "игроки пытаются использовать встречные потоки". "Система международных расчетов… фрагментирована, состоит из разных кусочков, разным игрокам в разных ситуациях подходят разные варианты, иногда один и тот же игрок в какой-то момент использует один вариант, для других расчетов - другой вариант… Мы движемся все-таки к более сложному миру, когда действительно будет несколько вариантов инструментов, подходов и нужно будет хорошо ориентироваться в этом мире", - заключил Маслов. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.

https://ria.ru/20240905/briks-1970796166.html

https://ria.ru/20240902/perevody-1969868444.html

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экономика, технологии, россия, китай, индия, swift