Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/mask-1971947283.html
Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс
Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс - РИА Новости, 10.09.2024
Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс
Предприниматель Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:11
2024-09-10T22:11
марс
сша
мексиканский залив
илон маск
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс. "Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится", - прокомментировал Маск публикацию, в которой излагались регуляторные требования к подготовке запуска аппаратов SpaceX. Согласно тексту, приведенному Маском, перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продляться регуляторным органом неограниченное количество раз. Тем не менее, по озвученному в тексте утверждению, приземление ускорителя Super Heavy в Мексиканский залив после отделения от второй ступени ракеты и производимые при этом звуковые удары не оказывают опасного воздействия на фауну залива, что было подтверждено Федеральным управлением гражданской авиации США. Ранее Маск заявлял, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый - через четыре.
https://ria.ru/20240908/starship-1971340466.html
https://ria.ru/20240601/mask-1949937372.html
марс
сша
мексиканский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, сша, мексиканский залив, илон маск, spacex
Марс, США, Мексиканский залив, Илон Маск, SpaceX
Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс

Илон Маск заявил, что регулятор США мешает SpaceX отправить человека на Марс

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс.
«
"Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится", - прокомментировал Маск публикацию, в которой излагались регуляторные требования к подготовке запуска аппаратов SpaceX.
Космический корабль SpaceX Starship после старта в штате Техас - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Маск рассказал, когда Starship полетит на Марс
8 сентября, 02:03
Согласно тексту, приведенному Маском, перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продляться регуляторным органом неограниченное количество раз.
Тем не менее, по озвученному в тексте утверждению, приземление ускорителя Super Heavy в Мексиканский залив после отделения от второй ступени ракеты и производимые при этом звуковые удары не оказывают опасного воздействия на фауну залива, что было подтверждено Федеральным управлением гражданской авиации США.
Ранее Маск заявлял, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый - через четыре.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Маск сделал загадочное предсказание о космосе
1 июня, 22:08
 
МарсСШАМексиканский заливИлон МаскSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала