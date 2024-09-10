https://ria.ru/20240910/mask-1971947283.html

Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс

Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс - РИА Новости, 10.09.2024

Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс

Предприниматель Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:11

2024-09-10T22:11

2024-09-10T22:11

марс

сша

мексиканский залив

илон маск

spacex

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс. "Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится", - прокомментировал Маск публикацию, в которой излагались регуляторные требования к подготовке запуска аппаратов SpaceX. Согласно тексту, приведенному Маском, перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продляться регуляторным органом неограниченное количество раз. Тем не менее, по озвученному в тексте утверждению, приземление ускорителя Super Heavy в Мексиканский залив после отделения от второй ступени ракеты и производимые при этом звуковые удары не оказывают опасного воздействия на фауну залива, что было подтверждено Федеральным управлением гражданской авиации США. Ранее Маск заявлял, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый - через четыре.

https://ria.ru/20240908/starship-1971340466.html

https://ria.ru/20240601/mask-1949937372.html

марс

сша

мексиканский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

марс, сша, мексиканский залив, илон маск, spacex