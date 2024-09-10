https://ria.ru/20240910/manul-1971790383.html

Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея

Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея - РИА Новости, 10.09.2024

Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея

Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, ставит лапки на хвост как и его папа, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:51

2024-09-10T11:51

2024-09-10T11:51

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новосибирск

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, ставит лапки на хвост как и его папа, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Тимоша весь в папу. Тимофей тоже ставит лапки на хвост", - написала Акулова. Папа Тимофея, Зеленогорск, живет в Новосибирске. Он является героем вирусного ролика, где манул ставит лапки на хвост.

https://ria.ru/20240910/detenysh-1971750464.html

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новосибирск

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зеленогорск, новосибирск, светлана акулова, московский зоопарк