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Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея
Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея - РИА Новости, 10.09.2024
Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея
Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, ставит лапки на хвост как и его папа, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:51
2024-09-10T11:51
2024-09-10T11:51
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, ставит лапки на хвост как и его папа, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Тимоша весь в папу. Тимофей тоже ставит лапки на хвост", - написала Акулова. Папа Тимофея, Зеленогорск, живет в Новосибирске. Он является героем вирусного ролика, где манул ставит лапки на хвост.
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зеленогорск, новосибирск, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Зеленогорск, Новосибирск, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея
Акулова: манул Тимофей ставит лапки на хвост, как и его папа