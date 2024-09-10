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Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея - РИА Новости, 10.09.2024
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Хорошие новости
 
11:51 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/manul-1971790383.html
Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея
Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея - РИА Новости, 10.09.2024
Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея
Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, ставит лапки на хвост как и его папа, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:51
2024-09-10T11:51
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новосибирск
светлана акулова
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, ставит лапки на хвост как и его папа, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Тимоша весь в папу. Тимофей тоже ставит лапки на хвост", - написала Акулова. Папа Тимофея, Зеленогорск, живет в Новосибирске. Он является героем вирусного ролика, где манул ставит лапки на хвост.
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зеленогорск, новосибирск, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Зеленогорск, Новосибирск, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Директор Московского зоопарка опубликовала фото манула Тимофея

Акулова: манул Тимофей ставит лапки на хвост, как и его папа

© Фото : Светлана Акулова/TelegramМанул Тимофей и его папа
Манул Тимофей и его папа - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Манул Тимофей и его папа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Манул Тимофей, который живет в Московском зоопарке, ставит лапки на хвост как и его папа, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
"Тимоша весь в папу. Тимофей тоже ставит лапки на хвост", - написала Акулова.
Папа Тимофея, Зеленогорск, живет в Новосибирске. Он является героем вирусного ролика, где манул ставит лапки на хвост.
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Хорошие новостиЗеленогорскНовосибирскСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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