https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971839150.html
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию - РИА Новости, 10.09.2024
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране готовы противодействовать тем, кто готовит вооруженные действия на территории Белоруссии. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:25
2024-09-10T14:25
2024-09-10T14:25
белоруссия
александр лукашенко
в мире
государственный департамент сша
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране готовы противодействовать тем, кто готовит вооруженные действия на территории Белоруссии. Он отметил, что оппоненты за рубежом постоянно просят денег у различных структур на свою деятельность, и такие средства готовы выделять, но только под конкретные цели. "У Госдепартамента, у поляков, других, в Евросоюзе. Им вопрос: "Зачем?" - Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: "Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Ну, я уже говорил: мы ждем. Даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем", - добавил президент Белоруссии.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, государственный департамент сша
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Государственный департамент США
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию
Лукашенко: страна готова противостоять тем, кто готовит вооруженные действия