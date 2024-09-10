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Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию - РИА Новости, 10.09.2024
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14:25 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971839150.html
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию - РИА Новости, 10.09.2024
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране готовы противодействовать тем, кто готовит вооруженные действия на территории Белоруссии. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:25
2024-09-10T14:25
белоруссия
александр лукашенко
в мире
государственный департамент сша
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране готовы противодействовать тем, кто готовит вооруженные действия на территории Белоруссии. Он отметил, что оппоненты за рубежом постоянно просят денег у различных структур на свою деятельность, и такие средства готовы выделять, но только под конкретные цели. "У Госдепартамента, у поляков, других, в Евросоюзе. Им вопрос: "Зачем?" - Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: "Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Ну, я уже говорил: мы ждем. Даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем", - добавил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971827895.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, государственный департамент сша
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Государственный департамент США
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию

Лукашенко: страна готова противостоять тем, кто готовит вооруженные действия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране готовы противодействовать тем, кто готовит вооруженные действия на территории Белоруссии.
Он отметил, что оппоненты за рубежом постоянно просят денег у различных структур на свою деятельность, и такие средства готовы выделять, но только под конкретные цели. "У Госдепартамента, у поляков, других, в Евросоюзе. Им вопрос: "Зачем?" - Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: "Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
"Ну, я уже говорил: мы ждем. Даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем", - добавил президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Лукашенко посоветовал политическим оппонентам бороться на выборах
Вчера, 14:00
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреГосударственный департамент США
 
 
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