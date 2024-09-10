https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971825348.html

В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко

В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.09.2024

В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили". РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:49

2024-09-10T13:49

2024-09-10T14:30

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили"."Мы видим, что там главное для них (белорусской оппозиции, уехавшей на Запад) - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.По его словам, недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Ну радовались бы, поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения", - отметил Лукашенко.Что касается помилования конкретных людей, то это, отметил президент Белоруссии, были его решения, и на то были разные причины."Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него - он там вышел, чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.Он констатировал, что вместо того, чтобы поблагодарить, оппоненты за рубежом, наоборот, не рады такому развитию событий. "Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Ну, так им же американцы и другие говорят: ребята, а вы где были, какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет, т.е. правильно заметили, особенно журналисты: чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Ну, так надо об этом открыто им говорить", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971839150.html

https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html

https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко