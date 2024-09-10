Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 10.09.2024 (обновлено: 14:30 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971825348.html
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.09.2024
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили". РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:49
2024-09-10T14:30
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили"."Мы видим, что там главное для них (белорусской оппозиции, уехавшей на Запад) - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.По его словам, недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Ну радовались бы, поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения", - отметил Лукашенко.Что касается помилования конкретных людей, то это, отметил президент Белоруссии, были его решения, и на то были разные причины."Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него - он там вышел, чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.Он констатировал, что вместо того, чтобы поблагодарить, оппоненты за рубежом, наоборот, не рады такому развитию событий. "Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Ну, так им же американцы и другие говорят: ребята, а вы где были, какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет, т.е. правильно заметили, особенно журналисты: чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Ну, так надо об этом открыто им говорить", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971839150.html
https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html
https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко

Лукашенко: в Белоруссии нет политических статей, никого по ним не осудили

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили".
"Мы видим, что там главное для них (белорусской оппозиции, уехавшей на Запад) - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Лукашенко заявил о готовности противостоять нападению на Белоруссию
Вчера, 14:25
По его словам, недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Ну радовались бы, поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения", - отметил Лукашенко.
Что касается помилования конкретных людей, то это, отметил президент Белоруссии, были его решения, и на то были разные причины.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Наличие ядерного оружия у Белоруссии отрезвило противника, заявили в Минске
9 сентября, 14:09
"Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него - он там вышел, чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.
Он констатировал, что вместо того, чтобы поблагодарить, оппоненты за рубежом, наоборот, не рады такому развитию событий. "Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Ну, так им же американцы и другие говорят: ребята, а вы где были, какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет, т.е. правильно заметили, особенно журналисты: чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Ну, так надо об этом открыто им говорить", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
8 сентября, 22:42
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала