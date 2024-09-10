https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971825348.html
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.09.2024
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили". РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:49
2024-09-10T13:49
2024-09-10T14:30
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили"."Мы видим, что там главное для них (белорусской оппозиции, уехавшей на Запад) - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.По его словам, недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Ну радовались бы, поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения", - отметил Лукашенко.Что касается помилования конкретных людей, то это, отметил президент Белоруссии, были его решения, и на то были разные причины."Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него - он там вышел, чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.Он констатировал, что вместо того, чтобы поблагодарить, оппоненты за рубежом, наоборот, не рады такому развитию событий. "Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Ну, так им же американцы и другие говорят: ребята, а вы где были, какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет, т.е. правильно заметили, особенно журналисты: чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Ну, так надо об этом открыто им говорить", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971839150.html
https://ria.ru/20240909/minsk-1971602831.html
https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Белоруссии никого не осудили по политическим статьям, заявил Лукашенко
Лукашенко: в Белоруссии нет политических статей, никого по ним не осудили
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политических статей, по ним "никого не осудили".
"Мы видим, что там главное для них (белорусской оппозиции, уехавшей на Запад) - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Ну так вы боритесь за этих "политзаключенных", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.
По его словам, недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Ну радовались бы, поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения", - отметил Лукашенко.
Что касается помилования конкретных людей, то это, отметил президент Белоруссии, были его решения, и на то были разные причины.
"Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него - он там вышел, чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.
Он констатировал, что вместо того, чтобы поблагодарить, оппоненты за рубежом, наоборот, не рады такому развитию событий. "Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Ну, так им же американцы и другие говорят: ребята, а вы где были, какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет, т.е. правильно заметили, особенно журналисты: чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Ну, так надо об этом открыто им говорить", - сказал Лукашенко
.