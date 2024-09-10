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Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание - РИА Новости, 10.09.2024
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13:21 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971819658.html
Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание
Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание - РИА Новости, 10.09.2024
Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале 2025 года надо провести очередное Всебелорусское народное собрание, где будет представлена... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:21
2024-09-10T13:21
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале 2025 года надо провести очередное Всебелорусское народное собрание, где будет представлена стратегия работы на пятилетку. "Выборы выборами (президентские выборы, которые состоятся в июле 2025 года - ред.), мы их проводили не единожды. И эти проведем. Но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 2026 года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны (я так полагаю) в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание. Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний. По словам президента Белоруссии, президентские выборы 2025 года должны закончить формирование обновленной политической системы страны. В этом плане многое уже сделано. Например, в политической системе страны в новом конституционном статусе заработало Всебелорусское народное собрание, определены основные подходы к его деятельности. "Но немало надо будет сделать до президентских выборов и в президентские выборы", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html
https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965396915.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание

Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание в начале 2025 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале 2025 года надо провести очередное Всебелорусское народное собрание, где будет представлена стратегия работы на пятилетку.
"Выборы выборами (президентские выборы, которые состоятся в июле 2025 года - ред.), мы их проводили не единожды. И эти проведем. Но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 2026 года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны (я так полагаю) в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание. Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
8 сентября, 22:42
По словам президента Белоруссии, президентские выборы 2025 года должны закончить формирование обновленной политической системы страны. В этом плане многое уже сделано. Например, в политической системе страны в новом конституционном статусе заработало Всебелорусское народное собрание, определены основные подходы к его деятельности.
"Но немало надо будет сделать до президентских выборов и в президентские выборы", - сказал белорусский лидер.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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