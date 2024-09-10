https://ria.ru/20240910/lavrov-1971928234.html
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов - РИА Новости, 10.09.2024
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом график предстоящих двусторонних... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:15
2024-09-10T19:15
2024-09-10T19:15
россия
бразилия
сергей лавров
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии - в "Группе двадцати", сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Обсужден график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии – в "Группе двадцати". Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/briks-1971578639.html
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россия, бразилия, сергей лавров, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов
Лавров обсудил с помощником президента Бразилии Аморимом график контактов