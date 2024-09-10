Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/lavrov-1971928234.html
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов - РИА Новости, 10.09.2024
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом график предстоящих двусторонних... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:15
2024-09-10T19:15
россия
бразилия
сергей лавров
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии - в "Группе двадцати", сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Обсужден график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии – в "Группе двадцати". Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/briks-1971578639.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, сергей лавров, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов

Лавров обсудил с помощником президента Бразилии Аморимом график контактов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии - в "Группе двадцати", сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Обсужден график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии – в "Группе двадцати". Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис", - говорится в сообщении.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле допустили встречу Путина с представителями стран БРИКС
9 сентября, 12:39
 
РоссияБразилияСергей ЛавровБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала