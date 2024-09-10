https://ria.ru/20240910/lavrov-1971928234.html

Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов

Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов - РИА Новости, 10.09.2024

Лавров обсудил со спецпомощником президента Бразилии график контактов

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом график предстоящих двусторонних... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:15

2024-09-10T19:15

2024-09-10T19:15

россия

бразилия

сергей лавров

брикс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии - в "Группе двадцати", сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Обсужден график предстоящих двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе в рамках мероприятий по линии председательства России в БРИКС и Бразилии – в "Группе двадцати". Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/briks-1971578639.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бразилия, сергей лавров, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)