https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971737813.html
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников
Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:19
2024-09-10T07:19
2024-09-10T07:19
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налёт противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html
курская область
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алексей смирнов (политик) , курская область
Алексей Смирнов (политик) , Курская область
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников
Врио главы Курской области Смирнов сообщил об уничтожении 12 БПЛА ВСУ за ночь