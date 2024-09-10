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В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
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07:19 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971737813.html
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников
Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:19
2024-09-10T07:19
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налёт противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.
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алексей смирнов (политик) , курская область
Алексей Смирнов (политик) , Курская область
В Курской области ночью сбили 12 украинских беспилотников

Врио главы Курской области Смирнов сообщил об уничтожении 12 БПЛА ВСУ за ночь

© Фото : Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налёт противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.
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