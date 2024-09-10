https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971728118.html

Офицер рассказал, как организовал эвакуацию жителей села в Курской области

Офицер рассказал, как организовал эвакуацию жителей села в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

Офицер рассказал, как организовал эвакуацию жителей села в Курской области

Российские военные организовали выход мирных жителей Малой Локни Курской области из их села, осажденного ВСУ, рассказал РИА Новости командир батальона 44-го... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:35

2024-09-10T03:35

2024-09-10T03:36

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Российские военные организовали выход мирных жителей Малой Локни Курской области из их села, осажденного ВСУ, рассказал РИА Новости командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов. Группе из 30 человек, где было много стариков и 12-летняя девочка, пришлось двое суток добираться в безопасное место пешком - по лесам и болотам. "Тридцать человек было гражданских, среди них несовершеннолетний ребенок был", - рассказал РИА Новости Данилов. По его словам, колонну мирных жителей возглавил его подчиненный с позывным "Говор" - его решили отправить в тыл, так как он был ранен. По дороге их несколько раз обстреливали из минометов украинские боевики, причем они прекрасно видели, что в колонне - мирные жители. "По ним открывали огонь из минометов в ходе маршрута… Там таких лесов-то не было, поэтому все они прекрасно видели, что гражданские люди идут", - рассказал он. К счастью, в колонне никто не пострадал. Идти пешком мирным жителям пришлось двое суток – около 20 километров по болотам и лесам. "Уверен, что им тяжело было, потому что тяжело, даже нам было тяжело", - пояснил Данилов. Сами военные остались оборонять Малую Локню. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/pomosch-1971725568.html

https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971723028.html

https://ria.ru/20240909/minoborony-1971609572.html

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины