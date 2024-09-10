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Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:37 10.09.2024 (обновлено: 07:36 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971723028.html
Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области
Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области
Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в их составе были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наемники,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:37
2024-09-10T07:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
вооруженные силы украины
брянская область
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КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в их составе были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наемники, рассказал в интервью РИА Новости командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов.&quot;Колонка летала от них (на дроне) и предлагала сдаваться в плен. Там четко было понятно, что &quot;русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило&quot;… Они сжигали, они дома поджигали огнеметами, которые на спине висят. Людям всем напоминало Вторую мировую, Великую Отечественной войну&quot;, — сообщил офицер.Подчиненные Данилова рассказывали, что видели на передовой темнокожих наемников-иностранцев. Кроме того, попавший в плен военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных заключенных. "Их выпустили только что, под амнистию. Специально для того, чтобы повоевали здесь, на территории Курской области. И этот пленный тоже говорил, подтверждал, что командование им говорило убивать и женщин, и детей, и мужчин. Можете позволять себе все что хотите", — рассказал Данилов, допрашивавший пленного. По его словам, пленный боевик признавался, что у них была задача дойти до Курска."Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска", — рассказал подполковник. На вопрос РИА Новости, почему ВСУ это не удалось, российский военный ответил: "Сила духа, наверное, у нас сильнее, чем у них". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/gryzlov-1971694769.html
https://ria.ru/20240909/vsu-1971633617.html
https://ria.ru/20240909/minoborony-1971607172.html
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области

Подполковник Данилов: боевики ВСУ собирались дойти до Курска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский бронеавтомобиль в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в их составе были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наемники, рассказал в интервью РИА Новости командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов.
«

"Колонка летала от них (на дроне) и предлагала сдаваться в плен. Там четко было понятно, что "русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило"… Они сжигали, они дома поджигали огнеметами, которые на спине висят. Людям всем напоминало Вторую мировую, Великую Отечественной войну", — сообщил офицер.

Подчиненные Данилова рассказывали, что видели на передовой темнокожих наемников-иностранцев. Кроме того, попавший в плен военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных заключенных.
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"Их выпустили только что, под амнистию. Специально для того, чтобы повоевали здесь, на территории Курской области. И этот пленный тоже говорил, подтверждал, что командование им говорило убивать и женщин, и детей, и мужчин. Можете позволять себе все что хотите", — рассказал Данилов, допрашивавший пленного.
По его словам, пленный боевик признавался, что у них была задача дойти до Курска.
«
"Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска", — рассказал подполковник.
На вопрос РИА Новости, почему ВСУ это не удалось, российский военный ответил: "Сила духа, наверное, у нас сильнее, чем у них".
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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