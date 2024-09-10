https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971723028.html

Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области

Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

Российский офицер назвал изначальные задачи боевиков ВСУ в Курской области

Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в их составе были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наемники,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:37

2024-09-10T01:37

2024-09-10T07:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

курская область

россия

вооруженные силы украины

брянская область

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КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в их составе были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наемники, рассказал в интервью РИА Новости командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов."Колонка летала от них (на дроне) и предлагала сдаваться в плен. Там четко было понятно, что "русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило"… Они сжигали, они дома поджигали огнеметами, которые на спине висят. Людям всем напоминало Вторую мировую, Великую Отечественной войну", — сообщил офицер.Подчиненные Данилова рассказывали, что видели на передовой темнокожих наемников-иностранцев. Кроме того, попавший в плен военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных заключенных. "Их выпустили только что, под амнистию. Специально для того, чтобы повоевали здесь, на территории Курской области. И этот пленный тоже говорил, подтверждал, что командование им говорило убивать и женщин, и детей, и мужчин. Можете позволять себе все что хотите", — рассказал Данилов, допрашивавший пленного. По его словам, пленный боевик признавался, что у них была задача дойти до Курска."Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска", — рассказал подполковник. На вопрос РИА Новости, почему ВСУ это не удалось, российский военный ответил: "Сила духа, наверное, у нас сильнее, чем у них". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/gryzlov-1971694769.html

https://ria.ru/20240909/vsu-1971633617.html

https://ria.ru/20240909/minoborony-1971607172.html

курская область

россия

брянская область

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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, брянская область