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Краснодарский предприниматель собрал две тонны гумгруза для Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Надежные люди
 
18:52 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kursk-1971924711.html
Краснодарский предприниматель собрал две тонны гумгруза для Курской области
Краснодарский предприниматель собрал две тонны гумгруза для Курской области - РИА Новости, 10.09.2024
Краснодарский предприниматель собрал две тонны гумгруза для Курской области
Предприниматель из Краснодара собрал две тонны продуктов питания в Курскую область, сообщил РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного Фронта... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:52
2024-09-10T18:52
надежные люди
курская область
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КУРСК, 10 СЕН - РИА Новости. Предприниматель из Краснодара собрал две тонны продуктов питания в Курскую область, сообщил РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного Фронта Сергей Костылев, волонтеры которого доставили гумгруз. "Сегодня мы сформировали гуманитарный груз для жителей Курской области. Этот груз передается от имени индивидуального предпринимателя. Мы ему очень благодарны. Он постоянно работает как с администрацией Краснодарского края, так и с Народным Фронтом. Жители Курской области, Кубань с вами", - сказал Костылев. Две тонны гумгруза в Курск передал эксперт Народного Фронта Ренат Каде. Для него это уже третья поездка в регион, начиная с августа. Сбором и доставкой помощи мирным жителям, а также самим бойцам он начал заниматься еще в 2014 году во время конфликта на Донбассе, где также служил как доброволец. Один из волонтеров Народного Фронта, принявший гумгруз в Курске, Рустам Ишкулов рассказал РИА Новости, что в августе был участником молодежного форума в Воронежской области, который вынуждены были прервать из-за атак ВСУ. Сразу оттуда он отправился помогать в Курскую область. По его словам, активисты здесь работают с раннего утра и до поздней ночи. Доставленный со всей страны гумгруз распределяют между несколькими десятками пунктами временного размещения в Курской области, а также передают его военным. "Нужно помогать друг другу, как наши деды помогали", - отметил Ишкулов.
https://ria.ru/20240910/pomosch-1971793142.html
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курская область
Надежные люди, Курская область

Краснодарский предприниматель собрал две тонны гумгруза для Курской области

© РИА НовостиКраснодарский предприниматель собрал 2 тонны гумгруза для Курской област
Краснодарский предприниматель собрал 2 тонны гумгруза для Курской област - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости
Краснодарский предприниматель собрал 2 тонны гумгруза для Курской област
Читать ria.ru в
КУРСК, 10 СЕН - РИА Новости. Предприниматель из Краснодара собрал две тонны продуктов питания в Курскую область, сообщил РИА Новости руководитель регионального исполкома Народного Фронта Сергей Костылев, волонтеры которого доставили гумгруз.
"Сегодня мы сформировали гуманитарный груз для жителей Курской области. Этот груз передается от имени индивидуального предпринимателя. Мы ему очень благодарны. Он постоянно работает как с администрацией Краснодарского края, так и с Народным Фронтом. Жители Курской области, Кубань с вами", - сказал Костылев.
Две тонны гумгруза в Курск передал эксперт Народного Фронта Ренат Каде. Для него это уже третья поездка в регион, начиная с августа. Сбором и доставкой помощи мирным жителям, а также самим бойцам он начал заниматься еще в 2014 году во время конфликта на Донбассе, где также служил как доброволец.
Один из волонтеров Народного Фронта, принявший гумгруз в Курске, Рустам Ишкулов рассказал РИА Новости, что в августе был участником молодежного форума в Воронежской области, который вынуждены были прервать из-за атак ВСУ. Сразу оттуда он отправился помогать в Курскую область. По его словам, активисты здесь работают с раннего утра и до поздней ночи.
Доставленный со всей страны гумгруз распределяют между несколькими десятками пунктами временного размещения в Курской области, а также передают его военным.
"Нужно помогать друг другу, как наши деды помогали", - отметил Ишкулов.
Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Надежные людиКурская область
 
 
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