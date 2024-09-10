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В Курске арестовали мужчину, стрелявшего из автомата в магазине - РИА Новости, 10.09.2024
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12:19 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kursk-1971796674.html
В Курске арестовали мужчину, стрелявшего из автомата в магазине
В Курске арестовали мужчину, стрелявшего из автомата в магазине - РИА Новости, 10.09.2024
В Курске арестовали мужчину, стрелявшего из автомата в магазине
Суд в Курске по обвинению в разбое арестовал мужчину, который стрелял из автомата в магазине из-за выпивки, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:19
2024-09-10T12:19
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Суд в Курске по обвинению в разбое арестовал мужчину, который стрелял из автомата в магазине из-за выпивки, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области в Telegram-канале. По данным УМВД, 5 сентября в полицию сообщили о "неадекватном посетителе в одном из магазинов" в Курске. Выяснилось, что 42-летний пьяный мужчина, который не имеет постоянного источника дохода, выстрелил несколько раз из автомата в присутствии покупателей и продавца, похитил алкоголь и скрылся. В тот же день он был задержан. "42-летнему обвиняемому в разбойном нападении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 ноября 2024 года. Как следует из предъявленного обвинения, 5 сентября Игорь Черноморцев напал на сотрудника магазина "Красное и Белое", применил предмет, схожий с автоматом Калашникова", — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов. В УМВД уточнили, что "изъятый автомат не являлся боевым оружием". За разбой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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происшествия, курск, курская область, россия
Происшествия, Курск, Курская область, Россия
В Курске арестовали мужчину, стрелявшего из автомата в магазине

В Курске арестовали мужчину, устроившего стрельбу в магазине из-за выпивки

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Суд в Курске по обвинению в разбое арестовал мужчину, который стрелял из автомата в магазине из-за выпивки, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области в Telegram-канале.
По данным УМВД, 5 сентября в полицию сообщили о "неадекватном посетителе в одном из магазинов" в Курске. Выяснилось, что 42-летний пьяный мужчина, который не имеет постоянного источника дохода, выстрелил несколько раз из автомата в присутствии покупателей и продавца, похитил алкоголь и скрылся. В тот же день он был задержан.
"42-летнему обвиняемому в разбойном нападении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 ноября 2024 года. Как следует из предъявленного обвинения, 5 сентября Игорь Черноморцев напал на сотрудника магазина "Красное и Белое", применил предмет, схожий с автоматом Калашникова", — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов.
В УМВД уточнили, что "изъятый автомат не являлся боевым оружием". За разбой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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