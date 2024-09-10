https://ria.ru/20240910/kurer-1971739939.html

Курьер, получившая деньги Долиной, просила отпустить ее из СИЗО

Курьер, получившая деньги Долиной, просила отпустить ее из СИЗО - РИА Новости, 10.09.2024

Курьер, получившая деньги Долиной, просила отпустить ее из СИЗО

Курьер Анжела Цырульникова, получившая денежные средства певицы Ларисы Долиной, просила суд отпустить ее из-под стражи и избрать меру пресечения не связанную с... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:56

2024-09-10T07:56

2024-09-10T07:59

происшествия

москва

лариса долина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966104672_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e2a12b9d5585741d0d7f5f5c62e7b22d.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, получившая денежные средства певицы Ларисы Долиной, просила суд отпустить ее из-под стражи и избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы, так как ее дочери требуется проведение операции, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В апелляционной жалобе обвиняемая ...выражает несогласие с постановлением суда, находит его незаконным и необоснованным… несовершеннолетней дочери необходима операция, а также необходимо подготовить детей к учебному году",- сказано в документах. Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников - на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы 13 августа отправил ее в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.

https://ria.ru/20240907/dolina-1971284492.html

https://ria.ru/20240903/dolina-1970255064.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, лариса долина