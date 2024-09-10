Курьер, получившая деньги Долиной, просила отпустить ее из СИЗО
Курьер Цырульникова, получившая деньги Долиной, просила суд отпустить ее из СИЗО
© Фото : @anzhelatsyrulnikovaАнжела Цырульникова
© Фото : @anzhelatsyrulnikova
Анжела Цырульникова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, получившая денежные средства певицы Ларисы Долиной, просила суд отпустить ее из-под стражи и избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы, так как ее дочери требуется проведение операции, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"В апелляционной жалобе обвиняемая ...выражает несогласие с постановлением суда, находит его незаконным и необоснованным… несовершеннолетней дочери необходима операция, а также необходимо подготовить детей к учебному году",- сказано в документах.
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Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников - на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы 13 августа отправил ее в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
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