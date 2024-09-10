Рейтинг@Mail.ru
Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kotyakov-1971739588.html
Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре
Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре - РИА Новости, 10.09.2024
Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре
Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут представлены общественности в результате работы над замечаниями в сентябре, в ближайшие две недели, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:51
2024-09-10T07:51
антон котяков
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951254108_0:134:3063:1856_1920x0_80_0_0_1bff61368f6d2490c2f9588cc8f40f3e.jpg
СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут представлены общественности в результате работы над замечаниями в сентябре, в ближайшие две недели, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. "Корректировке подверглись линейки показателей с учетом объема финансирования, будут включены дополнительные мероприятия, сделана более точная связь между национальными проектами. Я думаю, что в ближайшие две недели, в сентябре, они будут уже представлены уже в полном объеме", - сказал Котяков. Согласно плану разработки национальных проектов, проведены стратегические сессии с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Сформированные планы мероприятий в нацпроектах поддержаны премьером, были высказаны замечания, которые нужно отработать. Сейчас их устраняют, в ближайшее время национальные проекты будут представлены. Новые национальные проекты "Кадры" и "Семья" начнут действовать с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240905/putin-1970725856.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951254108_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_8053e3381459d3a6ba2700f9d30b7a80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон котяков, михаил мишустин
Антон Котяков, Михаил Мишустин
Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре

Котяков: новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в ближайшие две недели

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на ПМЭФ-2024
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут представлены общественности в результате работы над замечаниями в сентябре, в ближайшие две недели, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"Корректировке подверглись линейки показателей с учетом объема финансирования, будут включены дополнительные мероприятия, сделана более точная связь между национальными проектами. Я думаю, что в ближайшие две недели, в сентябре, они будут уже представлены уже в полном объеме", - сказал Котяков.
Согласно плану разработки национальных проектов, проведены стратегические сессии с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Сформированные планы мероприятий в нацпроектах поддержаны премьером, были высказаны замечания, которые нужно отработать. Сейчас их устраняют, в ближайшее время национальные проекты будут представлены.
Новые национальные проекты "Кадры" и "Семья" начнут действовать с 1 января 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин
5 сентября, 09:28
 
Антон КотяковМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала