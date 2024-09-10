https://ria.ru/20240910/kotyakov-1971739588.html

Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре

Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре - РИА Новости, 10.09.2024

Новые нацпроекты "Семья" и "Кадры" представят в сентябре

Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут представлены общественности в результате работы над замечаниями в сентябре, в ближайшие две недели, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:51

2024-09-10T07:51

2024-09-10T07:51

антон котяков

михаил мишустин

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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Новые национальные проекты "Семья" и "Кадры" будут представлены общественности в результате работы над замечаниями в сентябре, в ближайшие две недели, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. "Корректировке подверглись линейки показателей с учетом объема финансирования, будут включены дополнительные мероприятия, сделана более точная связь между национальными проектами. Я думаю, что в ближайшие две недели, в сентябре, они будут уже представлены уже в полном объеме", - сказал Котяков. Согласно плану разработки национальных проектов, проведены стратегические сессии с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Сформированные планы мероприятий в нацпроектах поддержаны премьером, были высказаны замечания, которые нужно отработать. Сейчас их устраняют, в ближайшее время национальные проекты будут представлены. Новые национальные проекты "Кадры" и "Семья" начнут действовать с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240905/putin-1970725856.html

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антон котяков, михаил мишустин