https://ria.ru/20240910/kosmos-1971879565.html
Космонавтам нравятся короткие схемы полета на МКС, заявил Овчинин
Космонавтам нравятся короткие схемы полета на МКС, заявил Овчинин - РИА Новости, 10.09.2024
Космонавтам нравятся короткие схемы полета на МКС, заявил Овчинин
Космонавтам нравятся короткие схемы полёта, позволяющие за более короткое время добраться до Международной космической станции, сообщил российский космонавт... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:33
2024-09-10T16:33
2024-09-10T16:33
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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Космонавтам нравятся короткие схемы полёта, позволяющие за более короткое время добраться до Международной космической станции, сообщил российский космонавт Алексей Овчинин. "Конечно, космонавтам нравится более быстрая схема. Какой русский не любит быстрой езды", - сказал Овчинин на пресс-конференции. Он уточнил, что 11 сентября время полёта с момента старта ракеты до стыковки корабля с Международной космической станцией составит 3 часа 10 минут. За этот период корабль сделает всего два оборота вокруг Земли. Ранее Овчинин два раза летал на МКС по короткой схеме, во время которой корабль делает четыре оборота вокруг Земли за чуть более, чем шесть часов. Стандартной является двухсуточная 34-витковая схема полёта. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. В основном экипаже Овчинин вместе с другим российским космонавтом Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.
https://ria.ru/20240820/indikator-1967238411.html
https://ria.ru/20240310/mks-1932179616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, алексей овчинин, иван вагнер
Космос - РИА Наука, Земля, Алексей Овчинин, Иван Вагнер
Космонавтам нравятся короткие схемы полета на МКС, заявил Овчинин
Овчинин о короткой схеме полета к МКС: какой русский не любит быстрой езды
БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Космонавтам нравятся короткие схемы полёта, позволяющие за более короткое время добраться до Международной космической станции, сообщил российский космонавт Алексей Овчинин.
"Конечно, космонавтам нравится более быстрая схема. Какой русский не любит быстрой езды", - сказал Овчинин на пресс-конференции.
Он уточнил, что 11 сентября время полёта с момента старта ракеты до стыковки корабля с Международной космической станцией составит 3 часа 10 минут. За этот период корабль сделает всего два оборота вокруг Земли
.
Ранее Овчинин два раза летал на МКС по короткой схеме, во время которой корабль делает четыре оборота вокруг Земли за чуть более, чем шесть часов. Стандартной является двухсуточная 34-витковая схема полёта.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. В основном экипаже Овчинин вместе с другим российским космонавтом Иваном Вагнером
и американским астронавтом Дональдом Петтитом.
Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.