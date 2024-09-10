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Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах - РИА Новости, 10.09.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:21 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kompensatsiya-1971853738.html
Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах
Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах - РИА Новости, 10.09.2024
Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение полностью компенсировать детям участников СВО стоимость обучения в вузах и колледжах, сообщил глава... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:21
2024-09-10T15:21
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение полностью компенсировать детям участников СВО стоимость обучения в вузах и колледжах, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Приняли решение компенсировать оплату за весь срок обучения студентам, чьи родители участвуют в спецоперации. Главное — вовремя сдавать экзамены и вернуться работать на Ямал… Стоимость обучения в колледжах и техникумах возместим тоже за весь период по всей России независимо от того, частное учебное заведение или государственное", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Продлить частичную компенсацию стоимости обучения на весь срок обучения в вузе – просьба, озвученная на одной из летних встреч с военнослужащими и их семьями. Ранее предоставление компенсирующей выплаты на Ямале ограничивалось периодом нахождения родителя на СВО и в течение полугода после окончания службы. Как уточнили в правительстве региона, субсидия составляет 100% стоимости обучения в вузе, но не больше 200 тысяч рублей в год. Получить выплату можно по итогам сессии или учебного года. Главное требование к студенту – отсутствие задолженностей. Также по окончании учебы необходимо отработать на Ямале не менее трех лет.
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ямал, россия, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов

Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение полностью компенсировать детям участников СВО стоимость обучения в вузах и колледжах, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Приняли решение компенсировать оплату за весь срок обучения студентам, чьи родители участвуют в спецоперации. Главное — вовремя сдавать экзамены и вернуться работать на Ямал… Стоимость обучения в колледжах и техникумах возместим тоже за весь период по всей России независимо от того, частное учебное заведение или государственное", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Продлить частичную компенсацию стоимости обучения на весь срок обучения в вузе – просьба, озвученная на одной из летних встреч с военнослужащими и их семьями. Ранее предоставление компенсирующей выплаты на Ямале ограничивалось периодом нахождения родителя на СВО и в течение полугода после окончания службы.
Как уточнили в правительстве региона, субсидия составляет 100% стоимости обучения в вузе, но не больше 200 тысяч рублей в год. Получить выплату можно по итогам сессии или учебного года. Главное требование к студенту – отсутствие задолженностей. Также по окончании учебы необходимо отработать на Ямале не менее трех лет.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий Артюхов
 
 
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