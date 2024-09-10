https://ria.ru/20240910/kompensatsiya-1971853738.html

Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах

Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах - РИА Новости, 10.09.2024

Детям участников СВО на Ямале компенсируют стоимость учебы в вузах

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение полностью компенсировать детям участников СВО стоимость обучения в вузах и колледжах, сообщил глава... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:21

2024-09-10T15:21

2024-09-10T15:21

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение полностью компенсировать детям участников СВО стоимость обучения в вузах и колледжах, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Приняли решение компенсировать оплату за весь срок обучения студентам, чьи родители участвуют в спецоперации. Главное — вовремя сдавать экзамены и вернуться работать на Ямал… Стоимость обучения в колледжах и техникумах возместим тоже за весь период по всей России независимо от того, частное учебное заведение или государственное", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Продлить частичную компенсацию стоимости обучения на весь срок обучения в вузе – просьба, озвученная на одной из летних встреч с военнослужащими и их семьями. Ранее предоставление компенсирующей выплаты на Ямале ограничивалось периодом нахождения родителя на СВО и в течение полугода после окончания службы. Как уточнили в правительстве региона, субсидия составляет 100% стоимости обучения в вузе, но не больше 200 тысяч рублей в год. Получить выплату можно по итогам сессии или учебного года. Главное требование к студенту – отсутствие задолженностей. Также по окончании учебы необходимо отработать на Ямале не менее трех лет.

https://ria.ru/20240819/otdykh-1967177506.html

ямал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, дмитрий артюхов