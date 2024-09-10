Жители Курской области, утратившие имущество, могут получить компенсацию
Смирнов: куряне, утратившие имущество, получат до 150 тысяч рублей
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже
Поврежденное здание в городе Судже. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Жители Курской области, утратившие имущество первой необходимости, могут получить компенсацию в размере до 150 тысяч рублей на человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
"Пострадавшие, которые попали в зону ЧС, при утрате имущества первой необходимости имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 000 или 150 000 рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты", — сообщил Смирнов.
Глава региона объяснил, что это, в первую очередь, касается жителей девяти муниципальных образований, откуда были отселены жители.
"Важно отметить, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно. В этих районах, а также в других населённых пунктах, список которых будет утверждён оперативным штабом, принята упрощённая процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД", — добавил Смирнов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.