https://ria.ru/20240910/kompensatsiya-1971827347.html

Жители Курской области, утратившие имущество, могут получить компенсацию

Жители Курской области, утратившие имущество, могут получить компенсацию - РИА Новости, 10.09.2024

Жители Курской области, утратившие имущество, могут получить компенсацию

Жители Курской области, утратившие имущество первой необходимости, могут получить компенсацию в размере до 150 тысяч рублей на человека, сообщил врио... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:57

2024-09-10T13:57

2024-09-10T13:57

курская область

россия

глушковский район

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Жители Курской области, утратившие имущество первой необходимости, могут получить компенсацию в размере до 150 тысяч рублей на человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. "Пострадавшие, которые попали в зону ЧС, при утрате имущества первой необходимости имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 000 или 150 000 рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты", — сообщил Смирнов. Глава региона объяснил, что это, в первую очередь, касается жителей девяти муниципальных образований, откуда были отселены жители. "Важно отметить, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно. В этих районах, а также в других населённых пунктах, список которых будет утверждён оперативным штабом, принята упрощённая процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД", — добавил Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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курская область

россия

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, глушковский район, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины