https://ria.ru/20240910/kit-1971937975.html

Скелет "российского кита-шпиона" отдадут в музей естественной истории

Скелет "российского кита-шпиона" отдадут в музей естественной истории - РИА Новости, 10.09.2024

Скелет "российского кита-шпиона" отдадут в музей естественной истории

Скелет обнаруженного мертвым у берегов Норвегии кита-белухи Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России, будет передан в музей естественной... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:33

2024-09-10T20:33

2024-09-10T20:33

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Скелет обнаруженного мертвым у берегов Норвегии кита-белухи Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России, будет передан в музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера, сообщило норвежское управление рыболовства. "Совместно с (норвежским - ред.) ветеринарным институтом, проводившим вскрытие кита, было принято решение, что музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера могут получить останки", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В управлении рыболовства отметили, что, как правило, в целях инфекционного контроля останки животных после вскрытия уничтожаются, однако, по словам главы ведомства и экс-министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена, ситуация с Хвальдимиром особенная, и кости кита следует сохранить для потомков. Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке сбруи нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции о том, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимиром. Норвежское управление рыболовства также призывало граждан избегать контактов с "российским китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита обнаружили мертвым 31 августа. В понедельник газета Barents Observer со ссылкой на заявление норвежской полиции сообщила, что кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер не от руки человека и что вскрытие не нашло следов от огнестрельных ранений.

https://ria.ru/20240617/polsha-1953381379.html

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