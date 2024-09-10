https://ria.ru/20240910/kinopoisk-1971877632.html

"Кинопоиск" получил крупный штраф за пропаганду педофилии

"Кинопоиск" получил крупный штраф за пропаганду педофилии - РИА Новости, 10.09.2024

"Кинопоиск" получил крупный штраф за пропаганду педофилии

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей "Кинопоиск" за пропаганду педофилии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:27

2024-09-10T16:27

2024-09-10T16:38

кинопоиск

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей "Кинопоиск" за пропаганду педофилии, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ (Пропаганда педофилии)", - сказали в суде.Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей, добавили там.Ранее во вторник суд признал сервис виновным по еще одной статье КоАП - 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и оштрафовал на 3 миллиона рублей.Таким образом, за день "Кинопоиск" получил штрафов на 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240819/bloger-1967139517.html

https://ria.ru/20240509/shtraf-1945006995.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кинопоиск, происшествия