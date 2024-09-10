На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов
Рогов: Украину превратили в полигон для подготовки международных террористов
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Киевские власти превратили Украину в полигон для подготовки международных террористов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники ранее написала, что Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контакты с террористами киевский режим поддерживает давно, сами власти Украины уже стали международной террористической группировкой.
"Киевский режим не только контактирует с террористическими организациями, но и превратил подконтрольную ему территорию в полигон для подготовки международных террористов, чтобы затем использовать их в боевых действиях и атаках на мирных граждан", - сказал Рогов.
По его словам, покровительством террористов занимается СБУ, чтобы затем использовать их в своих спецоперациях.
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