https://ria.ru/20240910/kiev-1971871082.html

На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов

На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов - РИА Новости, 10.09.2024

На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов

Киевские власти превратили Украину в полигон для подготовки международных террористов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:23

2024-09-10T16:23

2024-09-10T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Киевские власти превратили Украину в полигон для подготовки международных террористов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники ранее написала, что Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контакты с террористами киевский режим поддерживает давно, сами власти Украины уже стали международной террористической группировкой. "Киевский режим не только контактирует с террористическими организациями, но и превратил подконтрольную ему территорию в полигон для подготовки международных террористов, чтобы затем использовать их в боевых действиях и атаках на мирных граждан", - сказал Рогов. По его словам, покровительством террористов занимается СБУ, чтобы затем использовать их в своих спецоперациях. "СБУ же в свою очередь курируется МИ-6 и ЦРУ. Жители так называемых "цивилизованных стран" должны понимать, кого поддерживают и с кем имеют дело их правительства и что заигрывание с режимом Зеленского может вылезти боком", - добавил Рогов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971775152.html

https://ria.ru/20240909/peregovory-1971516615.html

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