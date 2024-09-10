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На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kiev-1971871082.html
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов - РИА Новости, 10.09.2024
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов
Киевские власти превратили Украину в полигон для подготовки международных террористов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:23
2024-09-10T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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владимир рогов
мария захарова
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Киевские власти превратили Украину в полигон для подготовки международных террористов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники ранее написала, что Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контакты с террористами киевский режим поддерживает давно, сами власти Украины уже стали международной террористической группировкой. "Киевский режим не только контактирует с террористическими организациями, но и превратил подконтрольную ему территорию в полигон для подготовки международных террористов, чтобы затем использовать их в боевых действиях и атаках на мирных граждан", - сказал Рогов. По его словам, покровительством террористов занимается СБУ, чтобы затем использовать их в своих спецоперациях. "СБУ же в свою очередь курируется МИ-6 и ЦРУ. Жители так называемых "цивилизованных стран" должны понимать, кого поддерживают и с кем имеют дело их правительства и что заигрывание с режимом Зеленского может вылезти боком", - добавил Рогов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971775152.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир рогов, мария захарова, служба безопасности украины, ми-6, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, Ми-6, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов

Рогов: Украину превратили в полигон для подготовки международных террористов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Киевские власти превратили Украину в полигон для подготовки международных террористов, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники ранее написала, что Киев предложил представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контакты с террористами киевский режим поддерживает давно, сами власти Украины уже стали международной террористической группировкой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Захарова прокомментировала сообщения о контактах Киева с террористами
Вчера, 10:51
"Киевский режим не только контактирует с террористическими организациями, но и превратил подконтрольную ему территорию в полигон для подготовки международных террористов, чтобы затем использовать их в боевых действиях и атаках на мирных граждан", - сказал Рогов.
По его словам, покровительством террористов занимается СБУ, чтобы затем использовать их в своих спецоперациях.
"СБУ же в свою очередь курируется МИ-6 и ЦРУ. Жители так называемых "цивилизованных стран" должны понимать, кого поддерживают и с кем имеют дело их правительства и что заигрывание с режимом Зеленского может вылезти боком", - добавил Рогов.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Запад попытается навязать России переговоры по Украине, заявил Рогов
9 сентября, 08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир РоговМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныМи-6Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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