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Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну

Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну - РИА Новости, 10.09.2024

Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну

США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт, полагает бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:08

2024-09-10T01:08

2024-09-10T01:08

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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт, полагает бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший. "Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него", - сказал Кеннеди в интервью подкасту Full Send. В прошлом месяце Кеннеди-младший принял решение о выходе из предвыборной гонки и высказался в поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По словам политика, готовность Трампа вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине сама по себе заслуживает того, чтобы поддержать кандидата от республиканцев в его борьбе за переизбрание в Белый дом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240825/durov-1968320613.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, владимир путин, нато, в мире