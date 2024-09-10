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Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну - РИА Новости, 10.09.2024
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01:08 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kennedi-mladshiy-1971721986.html
Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну
Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну - РИА Новости, 10.09.2024
Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну
США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт, полагает бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:08
2024-09-10T01:08
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт, полагает бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший. "Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него", - сказал Кеннеди в интервью подкасту Full Send. В прошлом месяце Кеннеди-младший принял решение о выходе из предвыборной гонки и высказался в поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По словам политика, готовность Трампа вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине сама по себе заслуживает того, чтобы поддержать кандидата от республиканцев в его борьбе за переизбрание в Белый дом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240825/durov-1968320613.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Владимир Путин, НАТО, В мире
Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну

Кеннеди-младший: США делают все для того, чтобы навязать России и Китаю войну

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт, полагает бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший.
"Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него", - сказал Кеннеди в интервью подкасту Full Send.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Кеннеди-младший прокомментировал задержание Павла Дурова
25 августа, 09:17
В прошлом месяце Кеннеди-младший принял решение о выходе из предвыборной гонки и высказался в поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По словам политика, готовность Трампа вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине сама по себе заслуживает того, чтобы поддержать кандидата от республиканцев в его борьбе за переизбрание в Белый дом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Кеннеди-младший выступит с обращением к нации
21 августа, 22:09
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампРоберт КеннедиВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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