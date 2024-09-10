https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли - РИА Новости, 10.09.2024
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли
Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:28
2024-09-10T07:28
2024-09-10T09:39
домодедово (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева."Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто. Выбирайте, пожалуйста, пути объезда", - написала Хрусталева в своем Telegram-канале.Глава округа добавила, что сегодня ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работают оперативные сотрудники экстренных служб.Дорога на других участках Каширского шоссе не затруднена и в сторону Москвы, и в сторону области, передает корреспондент РИА Новости."Перекрыто", - сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
2024-09-10T07:28
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домодедово (аэропорт), москва, происшествия
Домодедово (аэропорт), Москва, Происшествия
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли
Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за падения БПЛА
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.
"Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто. Выбирайте, пожалуйста, пути объезда", - написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
Глава округа добавила, что сегодня ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работают оперативные сотрудники экстренных служб.
Дорога на других участках Каширского шоссе не затруднена и в сторону Москвы, и в сторону области, передает корреспондент РИА Новости.
"Перекрыто", - сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.