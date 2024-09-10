Рейтинг@Mail.ru
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 10.09.2024 (обновлено: 09:39 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли - РИА Новости, 10.09.2024
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли
Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:28
2024-09-10T09:39
домодедово (аэропорт)
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580515513_0:571:2048:1723_1920x0_80_0_0_7d0d7b2b0bb353743f49a772828fd996.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева."Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто. Выбирайте, пожалуйста, пути объезда", - написала Хрусталева в своем Telegram-канале.Глава округа добавила, что сегодня ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работают оперативные сотрудники экстренных служб.Дорога на других участках Каширского шоссе не затруднена и в сторону Москвы, и в сторону области, передает корреспондент РИА Новости."Перекрыто", - сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
2024-09-10T07:28
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580515513_0:379:2048:1915_1920x0_80_0_0_392efe4dc7138caca27471c0a4f4f48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), москва, происшествия
Домодедово (аэропорт), Москва, Происшествия
Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли

Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за падения БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТранспортные развязки в Москве
Транспортные развязки в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Транспортные развязки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.
"Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто. Выбирайте, пожалуйста, пути объезда", - написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
Глава округа добавила, что сегодня ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работают оперативные сотрудники экстренных служб.
Дорога на других участках Каширского шоссе не затруднена и в сторону Москвы, и в сторону области, передает корреспондент РИА Новости.
"Перекрыто", - сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Кадры с места ЧП в подмосковном Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском
06:50
 
Домодедово (аэропорт)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала