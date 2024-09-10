https://ria.ru/20240910/kashirskoe_shosse-1971738542.html

Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли

Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли - РИА Новости, 10.09.2024

Движение по Каширскому шоссе из-за падения падения БПЛА временно перекрыли

Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:28

2024-09-10T07:28

2024-09-10T09:39

домодедово (аэропорт)

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева."Движение по Каширскому шоссе, в районе падения беспилотника, в сторону Москвы временно перекрыто. Выбирайте, пожалуйста, пути объезда", - написала Хрусталева в своем Telegram-канале.Глава округа добавила, что сегодня ночью над территорией Домодедово был сбит БПЛА. Обломки упали на Каширское шоссе недалеко от магазина "Перекресток". Пострадавших нет. На месте работают оперативные сотрудники экстренных служб.Дорога на других участках Каширского шоссе не затруднена и в сторону Москвы, и в сторону области, передает корреспондент РИА Новости."Перекрыто", - сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html

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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник 2024-09-10T07:28 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), москва, происшествия