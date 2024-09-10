В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией
Минздрав КБР: в больницах остаются 20 пациентов после вспышки кишечной инфекции
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 сен - РИА Новости. В больницах Кабардино-Балкарии остаются 20 пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, их состояние средней степени тяжести, сообщил минздрав региона.
Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.
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"В настоящее время в медицинских организациях республики стационарную помощь получают 20 человек, специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снизилось как число госпитализированных, так и число обратившихся за медпомощью.
"Среди поступающих тяжелых больных нет. За весь период выписано 107 человек", - уточняет минздрав.
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