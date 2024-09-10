https://ria.ru/20240910/kabardino-balkarija-1971847202.html

В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией

В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией - РИА Новости, 10.09.2024

В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией

В больницах Кабардино-Балкарии остаются 20 пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, их состояние средней степени... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:52

2024-09-10T14:52

2024-09-10T14:52

происшествия

здоровье - общество

баксан

россия

вспышка кишечной инфекции в кбр

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НАЛЬЧИК, 10 сен - РИА Новости. В больницах Кабардино-Балкарии остаются 20 пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, их состояние средней степени тяжести, сообщил минздрав региона. Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. "В настоящее время в медицинских организациях республики стационарную помощь получают 20 человек, специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что снизилось как число госпитализированных, так и число обратившихся за медпомощью. "Среди поступающих тяжелых больных нет. За весь период выписано 107 человек", - уточняет минздрав.

https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970439749.html

баксан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, баксан, россия, вспышка кишечной инфекции в кбр