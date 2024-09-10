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В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией - РИА Новости, 10.09.2024
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14:52 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kabardino-balkarija-1971847202.html
В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией
В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией - РИА Новости, 10.09.2024
В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией
В больницах Кабардино-Балкарии остаются 20 пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, их состояние средней степени... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:52
2024-09-10T14:52
происшествия
здоровье - общество
баксан
россия
вспышка кишечной инфекции в кбр
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НАЛЬЧИК, 10 сен - РИА Новости. В больницах Кабардино-Балкарии остаются 20 пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, их состояние средней степени тяжести, сообщил минздрав региона. Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. "В настоящее время в медицинских организациях республики стационарную помощь получают 20 человек, специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что снизилось как число госпитализированных, так и число обратившихся за медпомощью. "Среди поступающих тяжелых больных нет. За весь период выписано 107 человек", - уточняет минздрав.
https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970439749.html
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происшествия, здоровье - общество, баксан, россия, вспышка кишечной инфекции в кбр
Происшествия, Здоровье - Общество, Баксан, Россия, Вспышка кишечной инфекции в КБР
В Минздраве КБР рассказали о состоянии пациентов с кишечной инфекцией

Минздрав КБР: в больницах остаются 20 пациентов после вспышки кишечной инфекции

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 сен - РИА Новости. В больницах Кабардино-Балкарии остаются 20 пациентов, госпитализированных из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан, их состояние средней степени тяжести, сообщил минздрав региона.
Министерство 3 сентября сообщало, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан привела к госпитализации 70 человек. В прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.
«
"В настоящее время в медицинских организациях республики стационарную помощь получают 20 человек, специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снизилось как число госпитализированных, так и число обратившихся за медпомощью.
"Среди поступающих тяжелых больных нет. За весь период выписано 107 человек", - уточняет минздрав.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБаксанРоссияВспышка кишечной инфекции в КБР
 
 
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