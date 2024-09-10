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Израиль предложил Синвару безопасный выезд из Газы в обмен на заложников - РИА Новости, 10.09.2024
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22:28 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/izrail-1971948317.html
Израиль предложил Синвару безопасный выезд из Газы в обмен на заложников
Израиль предложил Синвару безопасный выезд из Газы в обмен на заложников - РИА Новости, 10.09.2024
Израиль предложил Синвару безопасный выезд из Газы в обмен на заложников
Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:28
2024-09-10T22:28
в мире
израиль
каир (город)
доха
яхья синвар
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на возвращение заложников. Синвар, которого считают одним из организаторов и вдохновителей атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, является одной из главных целей израильских силовиков в Газе. Источники в движении рассказали "Аш-Шарк Аль-Аусат", что о местоположении Синвара знают лишь два или три человека. Ранее газета Times of Israel писала со ссылкой на двух израильских чиновников, что Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа. "Я готов обеспечить безопасный коридор для Синвара, его семьи и кого угодно, кто захочет к нему присоединиться. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации, дерадикализации курса - новой системы, которая будет руководить Газой", - заявил Хирш в интервью агентству Блумберг. Чиновник сообщил, что выдвинул это предложение полтора дня назад, но о том, последовала ли реакция и в чем она заключалась, говорить отказался. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Ранее на этой неделе премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, представленным в мае, и внесло в него 29 корректировок. Израиль при этом полностью одобрил этот план, о чем неоднократно заявлял сам премьер-министр. Палестинское движение ХАМАС в четверг заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240910/izrail-1971927846.html
https://ria.ru/20240910/oon-1971923657.html
израиль
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в мире, израиль, каир (город), доха, яхья синвар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Доха, Яхья Синвар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль предложил Синвару безопасный выезд из Газы в обмен на заложников

Израиль предложил лидеру ХАМАС безопасный выезд из Газы в обмен на заложников

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на возвращение заложников.
Синвар, которого считают одним из организаторов и вдохновителей атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, является одной из главных целей израильских силовиков в Газе. Источники в движении рассказали "Аш-Шарк Аль-Аусат", что о местоположении Синвара знают лишь два или три человека. Ранее газета Times of Israel писала со ссылкой на двух израильских чиновников, что Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа.
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"Я готов обеспечить безопасный коридор для Синвара, его семьи и кого угодно, кто захочет к нему присоединиться. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации, дерадикализации курса - новой системы, которая будет руководить Газой", - заявил Хирш в интервью агентству Блумберг.
Чиновник сообщил, что выдвинул это предложение полтора дня назад, но о том, последовала ли реакция и в чем она заключалась, говорить отказался.
Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Ранее на этой неделе премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, представленным в мае, и внесло в него 29 корректировок. Израиль при этом полностью одобрил этот план, о чем неоднократно заявлял сам премьер-министр.
Палестинское движение ХАМАС в четверг заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано".
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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В миреИзраильКаир (город)ДохаЯхья СинварБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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