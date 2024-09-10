ЛАГ поручила арабской группе начать заморозку участия Израиля в ГА ООН
ЛАГ поручила группе в ООН начать меры по заморозке участия Израиля в ГА ООН
© AP Photo / Frank Franklin IIСессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Frank Franklin II
Сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) поручили группе лиги в ООН начать меры по заморозке участия Израиля в Генеральной Ассамблее ООН, заявил РИА Новости представитель Палестины в ЛАГ Муханнад аль-Аклук.
Во вторник в Каире состоялось заседание глав МИД ЛАГ, в котором также приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.
"Министры иностранных дел ЛАГ решили сегодня поручить арабской группе в ООН начать меры по заморозке участия Израиля в Генеральной Ассамблее ООН", - сказал аль-Аклук.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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