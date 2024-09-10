https://ria.ru/20240910/izrail-1971859468.html

Армия Израиля отвергала обвинения в сокрытии данных о заложниках ХАМАС

Армия Израиля отвергала обвинения в сокрытии данных о заложниках ХАМАС - РИА Новости, 10.09.2024

Армия Израиля отвергала обвинения в сокрытии данных о заложниках ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла обвинения СМИ касательно сокрытия данных касательно гибели троих заложников в секторе Газа, чьи тела были обнаружены в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:43

2024-09-10T15:43

2024-09-10T15:52

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла обвинения СМИ касательно сокрытия данных касательно гибели троих заложников в секторе Газа, чьи тела были обнаружены в одном из туннелей в декабре прошлого года, военные представят результаты расследования обстоятельств гибели заложников в ближайшие дни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ."Утверждения о сокрытии данных начальником генштаба не соответствуют действительности. В ближайшие дни ЦАХАЛ завершит обзор обстоятельств смерти заложников - покойного сержанта Рона Шермана, покойного капрала Ника Бейзера и покойной Элии Толедано, и он будет представлен семьям. ЦАХАЛ разделяет скорбь семей погибших и продолжит сопровождать их", - заявил представитель.В понедельник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что три израильских заложника, чьи тела были обнаружены в секторе Газа еще в декабре, предположительно погибли из-за удара израильских военных по палестинским радикалам в анклаве. По данным телеканала, армия Израиля якобы знала уже в феврале обстоятельства гибели похищенных израильтян Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано, однако военное командование решило не публиковать эту информацию.Телеканал утверждает, что тела заложников были найдены в том же туннеле, где в ноябре 2023 года был ликвидирован командир одной из бригад палестинского движения ХАМАС Ахмад Андур. В ЦАХАЛ не знали, что в момент авиудара рядом с боевиком могли быть заложники. Подчеркивается, что в прошлом ЦАХАЛ провел расследование, в ходе которого было заявлено, что невозможно с уверенностью определить причину гибели заложников.По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240910/izrail-1971843091.html

https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html

https://ria.ru/20240908/ssha-1971339547.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, рафах (провинция), россия, в мире