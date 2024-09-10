https://ria.ru/20240910/izrail-1971857384.html
Израиль нанес удары по зданию мечети в секторе Газа
Израиль нанес удары по зданию мечети в секторе Газа - РИА Новости, 10.09.2024
Израиль нанес удары по зданию мечети в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим штаб-квартире, расположенной в здании бывшей мечети в районе... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:36
2024-09-10T15:36
2024-09-10T15:36
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим штаб-квартире, расположенной в здании бывшей мечети в районе Аль-Бурейдж в секторе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в здании, которое ранее служило мечетью "Аль-Фарук" в районе Аль-Бурейдж в секторе Газа", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе также отметили, что перед нанесением авиаудара были приняты необходимые меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240910/izrail-1971843091.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по зданию мечети в секторе Газа
Израиль нанес удары по бойцам ХАМАС, скрывавшимся в здании мечети в секторе Газа
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим штаб-квартире, расположенной в здании бывшей мечети в районе Аль-Бурейдж в секторе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в здании, которое ранее служило мечетью "Аль-Фарук" в районе Аль-Бурейдж в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.
В пресс-службе также отметили, что перед нанесением авиаудара были приняты необходимые меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.