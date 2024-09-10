https://ria.ru/20240910/izrail-1971857384.html

Израиль нанес удары по зданию мечети в секторе Газа

Израиль нанес удары по зданию мечети в секторе Газа - РИА Новости, 10.09.2024

Израиль нанес удары по зданию мечети в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим штаб-квартире, расположенной в здании бывшей мечети в районе... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:36

2024-09-10T15:36

2024-09-10T15:36

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим штаб-квартире, расположенной в здании бывшей мечети в районе Аль-Бурейдж в секторе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в здании, которое ранее служило мечетью "Аль-Фарук" в районе Аль-Бурейдж в секторе Газа", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе также отметили, что перед нанесением авиаудара были приняты необходимые меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240910/izrail-1971843091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году