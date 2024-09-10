В Израиле назвали возможную причину гибели трех заложников ХАМАС
12-й канал: трое заложников могли погибнуть из-за удара израильских военных
© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Три израильских заложника, чьи тела были обнаружены в секторе Газа еще в декабре, предположительно погибли из-за удара израильских военных по палестинским радикалам в анклаве, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы знала уже в феврале обстоятельства гибели похищенных израильтян Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано, однако было решено не публиковать эту информацию.
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Телеканал утверждает, что тела заложников были найдены в том же туннеле, где в ноябре 2023 года был ликвидирован командир одной из бригад палестинского движения ХАМАС Ахмад Андур. В ЦАХАЛ не знали, что в момент авиудара рядом с боевиком могли быть заложники.
Официально израильская армия еще не комментировала эту публикацию, однако известно, что в прошлом ЦАХАЛ провел расследование, в ходе которого было заявлено, что невозможно с уверенностью определить причину гибели заложников.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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