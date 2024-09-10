https://ria.ru/20240910/istochnik-1971821729.html

Источник раскрыл, когда Еврокомиссия представит свой новый состав

Источник раскрыл, когда Еврокомиссия представит свой новый состав - РИА Новости, 10.09.2024

Источник раскрыл, когда Еврокомиссия представит свой новый состав

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отложила представление Европарламенту своего предложения по новому составу ЕК до вторника на следующей неделе,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:38

2024-09-10T13:38

2024-09-10T13:38

в мире

брюссель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отложила представление Европарламенту своего предложения по новому составу ЕК до вторника на следующей неделе, поскольку Словения еще официально не утвердила своего кандидата в еврокомиссары, сообщил аккредитованным журналистам в Брюсселе источник в ЕК. "Правительство Словении сообщило Еврокомиссии, что парламент страны выскажет свое мнение по предложенной кандидатуре на пост еврокомиссара в пятницу… Исходя из этого, Еврокомиссия обратилась в Европарламент с просьбой отложить презентацию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по будущему составу комиссии до завершения формирования списка кандидатов", - сказал он. Источник добавил, что встреча фон дер Ляйен с лидерами фракций Европарламента по этому вопросу состоится теперь в следующий вторник в Страсбурге. Избранная главой ЕК на второй пятилетний срок Урсула фон дер Ляйен в настоящее время формирует новый состав Еврокомиссии. Каждая страна Евросоюза должна предложить своего кандидата на пост еврокомиссара.

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970268552.html

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в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент