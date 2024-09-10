https://ria.ru/20240910/iordaniya-1971658048.html

Процедура выборов в парламент Иордании

Процедура выборов в парламент Иордании - РИА Новости, 10.09.2024

Процедура выборов в парламент Иордании

Согласно Конституции Иордании (1952), законодательная власть в стране осуществляется парламентом страны (Народное собрание) и королем. Парламент состоит из... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:39

2024-09-10T01:39

2024-09-10T01:39

справки

иордания

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Согласно Конституции Иордании (1952), законодательная власть в стране осуществляется парламентом страны (Народное собрание) и королем. Парламент состоит из Сената и Палаты представителей. Король издает указы о проведении выборов в Палату представителей. Он имеет право распустить Палату представителей. Членов Сената, председателя верхней палаты король назначает сам. Кроме того, он принимает их отставку. Палата представителей состоит из депутатов, избираемых на тайных прямых всеобщих выборах. Законом учреждается независимый орган (Независимая избирательная комиссия), которому поручается проведение любых всеобщих выборов.Срок полномочий Палаты представителей составляет четыре года с даты объявления результатов выборов в Официальном вестнике. Король может продлить срок полномочий Палаты представителей не менее чем на один год и не более чем на два года.Парламентские выборы должны быть проведены в течение четырех месяцев, предшествующих окончанию срока полномочий предыдущей палаты. Если выборы не состоятся к моменту истечения этого срока или откладываются по какой-либо причине, Палата представителей остается в своем составе до избрания новой палаты.В случае роспуска Палаты представителей должны быть проведены всеобщие выборы в такой срок, чтобы новая палата могла собраться на внеочередную сессию не позднее, чем через четыре месяца после роспуска палаты. Если выборы не проведены, то по истечению четырех месяцев распущенная палата восстанавливает свои полные конституционные права, немедленно собирается, как если бы роспуск не произошел, и продолжает свою работу до избрания новой палаты.Быть избранным в Палату представителей может быть дееспособный и правоспособный гражданин Иордании, который проживает на территории страны не менее 10 лет и которому исполнилось 25 лет. Он должен быть зарегистрирован в списках избирателей. Кандидатом не может стать лицо, признанное банкротом и не восстановленное в правах в законном порядке. Также депутатом не может стать лицо, осужденное за неполитическое преступление и приговоренное к сроку свыше одного года и не помилованное. Не может стать членом Палаты представителей родственники короля в степени, установленной специальным законом. Кроме того, кандидат не должен заключать контракты с правительством или государственными учреждениями или компаниями, принадлежащими или контролируемыми правительством или любым государственным должностным лицом или государственным учреждением. Если члены Сената, члены Конституционного суда, члены муниципальных советов и другие служащие, занимающие государственные должности высших категорий, хотят баллотироваться в депутаты Палаты представителей, то в течение двух недель в указанный день они должны уйти в отставку.Государственный служащий, намеревающийся выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах, должен получить неоплачиваемый отпуск от организации, в которой он состоит, в течение 90 дней. В день объявления о своей победе на выборах он должен уволиться с работы.Член Палаты представителей не может совмещать занимаемую должность с должностью в министерствах, любой другой государственной должностью, которая подразумевает заработную плату.Согласно Закону о выборах в Палату представителей, Иордания делится на 18 избирательных округов, которые должны выбрать 138 членов нижней палаты парламента.97 из 138 членов Палаты представителей избираются по системе открытых пропорциональных списков, причем 18 мандатов выделены женщинам, семь – христианам, два – чеченцам и черкесам. 41 член Палаты представителей избирается по системе закрытых пропорциональных списков в общенациональном избирательном округе. При формировании закрытых списков кандидатов партии должны соблюдать ряд условий. В числе первых трех кандидатов, а также в числе следующих трех кандидатов должна быть по крайней мере одна женщина. В числе первых пяти кандидатов должен быть молодой мужчина или женщина в возрасте до 35 лет. В списке должны быть кандидаты из не менее чем половины местных избирательных округов. Количество кандидатов в списке не должно превышать количество мест, выделенных на общенациональный избирательный округ. По крайней мере два места в общем избирательном округе отведены христианам и по крайней мере одно место – для черкесов и чеченцев.Кандидат, баллотирующийся в местном избирательном округе, уплачивает сумму в 500 динаров (денежная единица Иордании). Список кандидатов, баллотирующийся в общем избирательном округе, уплачивает невозвратную сумму в размере пяти тысяч динаров в качестве залога.Лицо, баллотирующееся в члены Палаты представителей, может быть выдвинуто кандидатом один раз – либо в местном избирательном округе, либо в списке.Предвыборная агитация заканчивается за 24 часа до дня, назначенного для голосования.Голосовать на парламентских выборах могут правоспособные и дееспособные граждане Иордании, достигшие 18-летнего возраста. Выбирать членов Палаты представителей не могут лица, признанные банкротом и не восстановленные в правах в законном порядке.Совет уполномоченных Независимой избирательной комиссии должен в течение 10 дней с момента опубликования указа короля о проведении парламентских выборов определиться с датой выборов и опубликовать свое решение в Официальном вестнике.Избиратели голосуют на избирательных участках по месту жительства. Если в избирательном округе, в которой проживает черкес, чеченец или христианин, не представлены кандидаты от меньшинств, то избиратель может обратиться в Департамент гражданского состояния и паспортов с просьбой зарегистрировать его в списке избирателей другого округа, в котором выделены соответствующие места.В день выборов голосование начинается в 7.00 и заканчивается в 19.00.Голосование осуществляется по формам бюллетеней для голосования, утвержденным Совет уполномоченных Независимой избирательной комиссии. Каждый избирательный бюллетень должен быть скреплен печатью соответствующего избирательного округа и подписан руководителем избирательной и счетной комиссий.При голосовании участковая комиссия проверяет личность избирателя и заносит его данные в бумажный и электронные списки. Избиратель получает два избирательных бюллетеня – для голосования по местному и общенациональному избирательным округам. После заполнения бюллетеней избиратель помещает их в урну для голосования. Затем его пальцы помечаются специальными чернилами.Право на участие в распределении депутатских мандатов в местном избирательном округе получают те списки кандидатов, которые в ходе выборов получили не менее 7% голосов избирателей округа. Каждый из списков, превысивших избирательный порог, получает мандаты пропорционально числу полученных им голосов от общего числа голосов списков, превысивший избирательный барьер в местном избирательном округе.Кандидаты на места женщин, христиан, этнических групп, баллотирующиеся по квоте, избираются на основании наибольшего числа голосов, полученных кандидатом в списках, превысивших порог.Кандидаты на места в парламенте по общенациональному избирательному округу избираются согласно следующим критериям: список должен превысить порог в 2,5% от общего числа голосов избирателей округа; каждый список, превысивший порог, получает количество мест в общенациональном избирательном округе пропорционально числу голосов. Кандидаты распределяются на места в том порядке, в котором они были указаны в списке.Окончательные результаты выборов утверждаются Советом уполномоченных Независимой избирательной комиссии и публикуются в Официальном вестнике.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

иордания

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, иордания