https://ria.ru/20240910/ii-1971590000.html

Открытые библиотеки в сфере ИИ: как господдержка помогает разработчикам

Открытые библиотеки в сфере ИИ: как господдержка помогает разработчикам - РИА Новости, 10.09.2024

Открытые библиотеки в сфере ИИ: как господдержка помогает разработчикам

В современном мире, который все больше осваивает искусственный интеллект, существуют разные библиотеки с открытым исходным кодом. Они позволяют разработчикам... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:00

2024-09-10T09:00

2024-09-10T09:00

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В современном мире, который все больше осваивает искусственный интеллект, существуют разные библиотеки с открытым исходным кодом. Они позволяют разработчикам сократить временные затраты и ускорить разработку продукта.До 23 сентября создатели открытых библиотек в сфере ИИ могут поучаствовать в конкурсе "Код-Искусственный интеллект", который проводится Фондом содействия инновациям по федеральному проекту "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика". Для проектных команд предусмотрен грант в размере 10 миллионов рублей. О том, на что направлен конкурс, и как он уже помог грантополучателям — в материале РИА Новости."Надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере, это должно быть настоящим прорывом. Для этого нужно наращивать наши вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз", — подчеркнул президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, его слова приводятся на сайте Кремля.В свою очередь, генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков отметил, что в рамках конкурса "Код-ИИ" оказывается поддержка проектным командам, публикующим в свободный доступ открытые библиотеки искусственного интеллекта. Такие особые базы данных делают передовые технологии доступными для большего числа специалистов, что в свою очередь ведет к увеличению числа продуктов на основе ИИ и их качественному развитию. По его словам, конкурс позволяет сформировать целое сообщество разработчиков, занимающихся развитием искусственного интеллекта в России. На сегодняшний день грантовую поддержку на общую сумму свыше 445 миллионов рублей получили 58 команд.Важно отметить, что победителям конкурса "Код-ИИ" будут возмещены ресурсы, которые потребовались на подготовку и публикацию в публичном репозитории открытых библиотек в сфере ИИ. Максимальный размер гранта, который может получить проектная команда до 10 человек, составит 10 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 23 сентября 2024 года.Нейросеть, распознающая эмоцииОдним из грантполучателей конкурса "КОД-ИИ" является команда под руководством Артема Аментеса: разработчики занимаются развитием проекта по оцифровке личности человека "Социальный код". Они создали открытую библиотеку для определения эмоций человека — Aniemore. В ней собран набор голосовых данных, а девять нейросетей обучены распознавать эмоции человека по голосу и словам. Ускорить запуск разработки помог федеральный проект "Искусственный интеллект"."Открытая библиотека искусственного интеллекта Aniemore составлена по именам основателей — Артем, Никита и Илья. Мы сделали ее мультимодальной, то есть, она распознает эмоции как по голосу, так и по словам. Она может голос перевести в слова, в текст, их тоже проанализировать. Под капотом находится девять моделей, из них 4 голосовых и 5 языковых по тексту. Также есть датасет (набор данных для анализа), на русском языке – высококачественное аудио с эмоциями, которую можно использовать для обучения новых моделей, для создания новых библиотек", — сказал Артем Аментес РИА Новости.По его словам, идея создать данную библиотеку пришла тогда, когда понадобилась максимальная оцифровка профиля человека, а именно его личности. В "Социальном коде" этим занимаются, но при этом здесь могут возникнуть сложности, так как какие-то качества характера нельзя измерить цифровыми или тестовыми методами. Получение эмоций – один из методов, которые реализовали разработчики."Мы увидели от Фонда содействия инновациям конкурс "Код ИИ", который компенсировал разработчикам затраты на создание открытых библиотек. Мы поняли, что это востребованная история, но так как открытых датасетов на русском языке не было, то мы решили разработать и свой датасет. Сама грантовая поддержка направлена на то, чтобы компенсировать расходы авторам, по сути, это вместо зарплаты. Но мы почти 40% гранта потратили на аренду звукозаписывающей студии и на оплату гонораров нашим актерам, которые записывали эмоциональные диалоги. Настолько удачный получился датасет, что сейчас его используют не только в России", — сказал Артем Аментес.В рамках глобальной разработки "Социального кода" для оцифровки личности человека и моделирования социально экономических системных процессов Aniemore является неким исследовательским кирпичиком.Прототипы в области компьютерного зренияЕще одна группа разработчиков во главе с Сергеем Алабугиным совместно с учеными из МФТИ разработали открытый инструментарий идентификации и распознавания человека 3DIVI. Этот проект предоставляет инструменты для решения задач в области систем безопасности, банков, ритейла, системы развлечений и медицины."Грантовое финансирование помогло нам в реализации проекта по переносу технического задела компании в области распознавания лиц в открытую библиотеку, а также по разработке универсального API для доступа к моделям компьютерного зрения из разных языков программирования. Например, С++, С#, Python и Java", — сказал Алабугин РИА Новости.По его словам, грант помог в разработке ряда моделей для оценки атрибутов, таких как пол, возраст, эмоциональное состояние. Кроме того, благодаря этой поддержке был создан инструментарий для дообучения и адаптации моделей компьютерного зрения.Таким образом, проект позволяет небольшим командам разработчиков делать прототипы законченных решений в области компьютерного зрения, используя уже имеющийся широкий инструментарий моделей. Также он позволяет адаптировать открытую библиотеку под свой кейс применения.Сейчас по национальному проекту "Цифровая экономика" Фонд содействия инновациям также проводит отбор заявок на конкурс "Внедрение-ИИ". Он, в свою очередь, ориентирован на поддержку малых предприятий, которые планируют внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта.Размер гранта по конкурсу составляет до 50 миллионов рублей. Отбор проводится по пяти направлениям: компьютерное зрение, обработка языка, распознавание и синтез речи, системы поддержки принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта.Конкурс проводится до 23 сентября 2024 года для малых предприятий – налоговых резидентов РФ, которые имеют статус "Микропредприятие" или "Малое предприятие" в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.Стоит также отметить, что с 2023 года организации, внедряющие решения с использованием ИИ, при расчете налога на прибыль могут учитывать расходы на приобретение передовых российских разработок в повышенном размере – с коэффициентом 1,5.Для этого необходимо, чтобы ИИ-решение было включено либо в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, либо в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и отмечено знаком "ИИ".

https://ria.ru/20240903/ii-1970297305.html

https://ria.ru/20240826/proizvoditeli-1968138251.html

https://ria.ru/20240821/startapy-1967365579.html

https://ria.ru/20240819/ii-1967048472.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, искусственный интеллект (ии), поддержка бизнеса