Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/hamas-1971901722.html
ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль
ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль - РИА Новости, 10.09.2024
ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль
Палестинское движение ХАМАС надеется, что встреча глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящая во вторник в египетской столице Каире, приведет к давлению РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:23
2024-09-10T17:23
в мире
цены на нефть
израиль
каир (город)
турция
хакан фидан
жозеп боррель
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС надеется, что встреча глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящая во вторник в египетской столице Каире, приведет к давлению на Израиль и его сторонников для прекращения огня в секторе Газа. Во вторник в Каире проходит заседание глав МИД ЛАГ, в котором также принимают участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини. "В этот чувствительный момент истории нашего народа и региона надеемся, что встреча министров иностранных дел ЛАГ приведет к срочным и прямым действиям и давлению на оккупацию (Израиль - ред.) и ее сторонников для немедленного прекращения агрессии и войны-геноцида в секторе Газа", - заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан, слова которого опубликовало движение. Хамдан также выразил надежду, что по итогам встречи страны ЛАГ примут решение о разрыве дипломатических, политических и экономических отношений с Израилем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240910/izrail-1971826015.html
https://ria.ru/20240907/khamas-1971322439.html
израиль
каир (город)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, израиль, каир (город), турция, хакан фидан, жозеп боррель, лига арабских государств, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Каир (город), Турция, Хакан Фидан, Жозеп Боррель, Лига арабских государств, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль

ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ в Каире приведет к давлению на Израиль

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС надеется, что встреча глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящая во вторник в египетской столице Каире, приведет к давлению на Израиль и его сторонников для прекращения огня в секторе Газа.
Во вторник в Каире проходит заседание глав МИД ЛАГ, в котором также принимают участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Израиле назвали возможную причину гибели трех заложников ХАМАС
Вчера, 13:53
"В этот чувствительный момент истории нашего народа и региона надеемся, что встреча министров иностранных дел ЛАГ приведет к срочным и прямым действиям и давлению на оккупацию (Израиль - ред.) и ее сторонников для немедленного прекращения агрессии и войны-геноцида в секторе Газа", - заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан, слова которого опубликовало движение.
Хамдан также выразил надежду, что по итогам встречи страны ЛАГ примут решение о разрыве дипломатических, политических и экономических отношений с Израилем.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ХАМАС защищает не только сектор Газа, но и Турцию, заявил Эрдоган
7 сентября, 20:20
 
В миреЦены на нефтьИзраильКаир (город)ТурцияХакан ФиданЖозеп БоррельЛига арабских государствХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала