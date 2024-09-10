https://ria.ru/20240910/hamas-1971901722.html

ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль

ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль - РИА Новости, 10.09.2024

ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль

Палестинское движение ХАМАС надеется, что встреча глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящая во вторник в египетской столице Каире, приведет к давлению РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:23

2024-09-10T17:23

2024-09-10T17:23

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КАИР, 10 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС надеется, что встреча глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящая во вторник в египетской столице Каире, приведет к давлению на Израиль и его сторонников для прекращения огня в секторе Газа. Во вторник в Каире проходит заседание глав МИД ЛАГ, в котором также принимают участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини. "В этот чувствительный момент истории нашего народа и региона надеемся, что встреча министров иностранных дел ЛАГ приведет к срочным и прямым действиям и давлению на оккупацию (Израиль - ред.) и ее сторонников для немедленного прекращения агрессии и войны-геноцида в секторе Газа", - заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан, слова которого опубликовало движение. Хамдан также выразил надежду, что по итогам встречи страны ЛАГ примут решение о разрыве дипломатических, политических и экономических отношений с Израилем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240910/izrail-1971826015.html

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