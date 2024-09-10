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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей привились от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей привились от гриппа - РИА Новости, 10.09.2024
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей привились от гриппа
Более 6,5 миллиона человек уже сделали прививки от гриппа в России, по плану пройти вакцинацию в этом сезоне должны до 60% населения, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:56
2024-09-10T11:56
2024-09-10T11:56
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 6,5 миллиона человек уже сделали прививки от гриппа в России, по плану пройти вакцинацию в этом сезоне должны до 60% населения, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В регионах РФ продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 миллиона человек. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - говорится в сообщении. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе дала старт кампании по вакцинации от гриппа в России.
https://ria.ru/20240910/koronavirus-1971786537.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей привились от гриппа
Роспотребнадзор: более 6,5 миллиона человек уже сделали прививки от гриппа