https://ria.ru/20240910/gripp-1971792728.html

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей привились от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей привились от гриппа - РИА Новости, 10.09.2024

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей привились от гриппа

Более 6,5 миллиона человек уже сделали прививки от гриппа в России, по плану пройти вакцинацию в этом сезоне должны до 60% населения, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:56

2024-09-10T11:56

2024-09-10T11:56

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 6,5 миллиона человек уже сделали прививки от гриппа в России, по плану пройти вакцинацию в этом сезоне должны до 60% населения, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В регионах РФ продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 6,5 миллиона человек. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска", - говорится в сообщении. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе дала старт кампании по вакцинации от гриппа в России.

https://ria.ru/20240910/koronavirus-1971786537.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)