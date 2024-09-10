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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:42
2024-09-10T15:42
2024-09-10T15:42
горловка
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки ранена мирная жительница", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, вследствие обстрелов ВСУ повреждения получили ряд домов и газопровод. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 13.45 по 14.05 выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по центру Горловки, а также по Никитовскому району города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240910/vsu-1971825093.html
https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971704319.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница