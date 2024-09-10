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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.09.2024
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09:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/gladkov-1971746753.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.09.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:10
2024-09-10T09:10
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Третья за день ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 08.50 мск, через 8 минут отменили угрозу. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Третья за день ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 08.50 мск, через 8 минут отменили угрозу.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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