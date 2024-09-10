https://ria.ru/20240910/gladkov-1971746753.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.09.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:10

2024-09-10T09:10

2024-09-10T09:10

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Третья за день ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 08.50 мск, через 8 минут отменили угрозу. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков