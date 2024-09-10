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Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:29 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/giatsint-b-1971733358.html
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ - РИА Новости, 10.09.2024
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ
Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:29
2024-09-10T05:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку и расчет ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Как сказано в сообщении, разведывательные подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель. На счету артиллерийских расчетов "Южной" группировки войск также неоднократное уничтожение артиллерийских гаубиц иностранного производства, таких как М777 (155-миллиметровая гаубица американского производства) "Из последних, что недавно были - в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено орудие три топора", - рассказал командир взвода с позывным "Махони" на видео, предоставленном министерством обороны. В силовом ведомстве также добавили, что, кроме контрбатарейной борьбы, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки наносят удары по выявленным разведывательными средствами огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
https://ria.ru/20240819/giatsinta-b-1966966270.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ

Артиллерия ВС России уничтожила на Донецком направлении украинскую САУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку и расчет ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Как сказано в сообщении, разведывательные подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель.
Расчет Гиацинта-Б группировки войск Днепр уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил на Ореховском направлении арторудие ВСУ
19 августа, 05:06
На счету артиллерийских расчетов "Южной" группировки войск также неоднократное уничтожение артиллерийских гаубиц иностранного производства, таких как М777 (155-миллиметровая гаубица американского производства)
"Из последних, что недавно были - в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено орудие три топора", - рассказал командир взвода с позывным "Махони" на видео, предоставленном министерством обороны.
В силовом ведомстве также добавили, что, кроме контрбатарейной борьбы, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки наносят удары по выявленным разведывательными средствами огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов.
Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Расчет "Гиацинт-Б" нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении
30 марта, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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