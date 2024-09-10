https://ria.ru/20240910/giatsint-b-1971733358.html
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ - РИА Новости, 10.09.2024
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ
Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T05:29
2024-09-10T05:29
2024-09-10T05:29
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку и расчет ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Как сказано в сообщении, разведывательные подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель. На счету артиллерийских расчетов "Южной" группировки войск также неоднократное уничтожение артиллерийских гаубиц иностранного производства, таких как М777 (155-миллиметровая гаубица американского производства) "Из последних, что недавно были - в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено орудие три топора", - рассказал командир взвода с позывным "Махони" на видео, предоставленном министерством обороны. В силовом ведомстве также добавили, что, кроме контрбатарейной борьбы, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки наносят удары по выявленным разведывательными средствами огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
https://ria.ru/20240819/giatsinta-b-1966966270.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ
Артиллерия ВС России уничтожила на Донецком направлении украинскую САУ
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку и расчет ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Как сказано в сообщении, разведывательные подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель.
На счету артиллерийских расчетов "Южной" группировки войск также неоднократное уничтожение артиллерийских гаубиц иностранного производства, таких как М777 (155-миллиметровая гаубица американского производства)
"Из последних, что недавно были - в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено орудие три топора", - рассказал командир взвода с позывным "Махони" на видео, предоставленном министерством обороны.
В силовом ведомстве также добавили, что, кроме контрбатарейной борьбы, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки наносят удары по выявленным разведывательными средствами огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов.
Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.