https://ria.ru/20240910/giatsint-b-1971733358.html

Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ

Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ - РИА Новости, 10.09.2024

Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ

Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:29

2024-09-10T05:29

2024-09-10T05:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную артиллерийскую установку и расчет ВСУ на донецком направлении специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Как сказано в сообщении, разведывательные подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель. На счету артиллерийских расчетов "Южной" группировки войск также неоднократное уничтожение артиллерийских гаубиц иностранного производства, таких как М777 (155-миллиметровая гаубица американского производства) "Из последних, что недавно были - в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено орудие три топора", - рассказал командир взвода с позывным "Махони" на видео, предоставленном министерством обороны. В силовом ведомстве также добавили, что, кроме контрбатарейной борьбы, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки наносят удары по выявленным разведывательными средствами огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

https://ria.ru/20240819/giatsinta-b-1966966270.html

https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936772557.html

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россия, вооруженные силы украины