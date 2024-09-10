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Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
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08:39 10.09.2024 (обновлено: 08:44 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/genprokuratura-1971744000.html
Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА
Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА
Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах Центрального федерального округа России после атаки украинских БПЛА, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:39
2024-09-10T08:44
генеральная прокуратура рф
происшествия
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах Центрального федерального округа России после атаки украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры."О поручениях Игоря Краснова в связи с событиями в ряде субъектов Центрального федерального округа. Организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости. Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО", - говорится в сообщении.
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генеральная прокуратура рф, происшествия, игорь краснов, россия
Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Игорь Краснов, Россия
Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА

Генпрокуратура: приняты меры по блокировке фейков об атаках дронов в ЦФО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах Центрального федерального округа России после атаки украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"О поручениях Игоря Краснова в связи с событиями в ряде субъектов Центрального федерального округа. Организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости. Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО", - говорится в сообщении.
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