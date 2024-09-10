https://ria.ru/20240910/genprokuratura-1971744000.html

Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА

Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

Генпрокуратура рассказала о мерах по выявлению фейков об атаке БПЛА

Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах Центрального федерального округа России после атаки украинских БПЛА, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:39

2024-09-10T08:39

2024-09-10T08:44

генеральная прокуратура рф

происшествия

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах Центрального федерального округа России после атаки украинских БПЛА, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры."О поручениях Игоря Краснова в связи с событиями в ряде субъектов Центрального федерального округа. Организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости. Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240906/mizulina-1971134782.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

генеральная прокуратура рф, происшествия, игорь краснов, россия