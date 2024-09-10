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Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь - РИА Новости, 10.09.2024
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08:36 10.09.2024 (обновлено: 08:39 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/genprokuratura-1971743675.html
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь - РИА Новости, 10.09.2024
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:36
2024-09-10T08:39
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В связи с атакой украинских БПЛА на ряд субъектов Центрального федерального округа по поручению Игоря Краснова прокуроры субъектов ЦФО контролируют соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи… В прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах – вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым", - говорится в сообщении.
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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
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генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия, происшествия, видео
Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Россия, Происшествия
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
2024-09-10T08:36
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Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь

Пострадавшим от атаки украинских БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь

© РИА НовостиПоврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском
Поврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В связи с атакой украинских БПЛА на ряд субъектов Центрального федерального округа по поручению Игоря Краснова прокуроры субъектов ЦФО контролируют соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи… В прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах – вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым", - говорится в сообщении.
 
Генеральная прокуратура РФИгорь КрасновРоссияПроисшествия
 
 
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