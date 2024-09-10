https://ria.ru/20240910/genprokuratura-1971743675.html
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь - РИА Новости, 10.09.2024
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:36
2024-09-10T08:36
2024-09-10T08:39
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971738048_50:0:1063:570_1920x0_80_0_0_befeae50d55927111228402a8632f9a8.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В связи с атакой украинских БПЛА на ряд субъектов Центрального федерального округа по поручению Игоря Краснова прокуроры субъектов ЦФО контролируют соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи… В прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах – вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971738048_177:0:937:570_1920x0_80_0_0_3cdd31afb19ccb094dd38d97e61be10a.jpg
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
2024-09-10T08:36
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия, происшествия, видео
Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Россия, Происшествия
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
2024-09-10T08:36
true
PT0M11S
Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь
Пострадавшим от атаки украинских БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь