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Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь

Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь - РИА Новости, 10.09.2024

Пострадавшим от атаки БПЛА в ЦФО окажут необходимую помощь

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:36

2024-09-10T08:36

2024-09-10T08:39

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим после атаки украинских БПЛА в ЦФО, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В связи с атакой украинских БПЛА на ряд субъектов Центрального федерального округа по поручению Игоря Краснова прокуроры субъектов ЦФО контролируют соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи… В прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах – вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым", - говорится в сообщении.

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генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия, происшествия, видео