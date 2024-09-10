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Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа - РИА Новости, 10.09.2024
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14:15 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/gaza-1971833946.html
Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа
Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа - РИА Новости, 10.09.2024
Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа
По меньшей мере 446 тысяч детей в секторе Газа были вакцинированы против полиомиелита с начала кампании вакцинации 1 сентября, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:15
2024-09-10T14:15
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ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости. По меньшей мере 446 тысяч детей в секторе Газа были вакцинированы против полиомиелита с начала кампании вакцинации 1 сентября, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич. "Вчера завершилась кампания вакцинации против полиомиелита в южной и центральной частях сектора Газа, в ходе которой с начала кампании 1 сентября были вакцинированы более 446 000 детей", - сказал он. Жазаревич добавил, что ВОЗ призывает все стороны продолжать обеспечивать соблюдение гуманитарной паузы во время кампании. Ранее представитель ВОЗ на палестинских территориях Рик Пеперкорн заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на трехдневные гуманитарные паузы в трех районах сектора Газа для проведения кампании по вакцинации от полиомиелита. Каждая гуманитарная пауза будет длиться три дня для каждого района. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.
https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240831/izrail-1969752343.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина
Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа

ВОЗ: более 446 тысяч детей в Газе привились от полиомиелита с начала кампании

© AP PhotoСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости. По меньшей мере 446 тысяч детей в секторе Газа были вакцинированы против полиомиелита с начала кампании вакцинации 1 сентября, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич.
«
"Вчера завершилась кампания вакцинации против полиомиелита в южной и центральной частях сектора Газа, в ходе которой с начала кампании 1 сентября были вакцинированы более 446 000 детей", - сказал он.
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Жазаревич добавил, что ВОЗ призывает все стороны продолжать обеспечивать соблюдение гуманитарной паузы во время кампании.
Ранее представитель ВОЗ на палестинских территориях Рик Пеперкорн заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на трехдневные гуманитарные паузы в трех районах сектора Газа для проведения кампании по вакцинации от полиомиелита. Каждая гуманитарная пауза будет длиться три дня для каждого района.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.
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