https://ria.ru/20240910/gaza-1971833946.html

Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа

Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа - РИА Новости, 10.09.2024

Более 446 тысяч детей вакцинировали от полиомиелита в секторе Газа

По меньшей мере 446 тысяч детей в секторе Газа были вакцинированы против полиомиелита с начала кампании вакцинации 1 сентября, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:15

2024-09-10T14:15

2024-09-10T14:15

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427266_0:6:3620:2042_1920x0_80_0_0_8a08283898575426a403e829c2ebff70.jpg

ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости. По меньшей мере 446 тысяч детей в секторе Газа были вакцинированы против полиомиелита с начала кампании вакцинации 1 сентября, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич. "Вчера завершилась кампания вакцинации против полиомиелита в южной и центральной частях сектора Газа, в ходе которой с начала кампании 1 сентября были вакцинированы более 446 000 детей", - сказал он. Жазаревич добавил, что ВОЗ призывает все стороны продолжать обеспечивать соблюдение гуманитарной паузы во время кампании. Ранее представитель ВОЗ на палестинских территориях Рик Пеперкорн заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на трехдневные гуманитарные паузы в трех районах сектора Газа для проведения кампании по вакцинации от полиомиелита. Каждая гуманитарная пауза будет длиться три дня для каждого района. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.

https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240831/izrail-1969752343.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина