https://ria.ru/20240910/gaza-1971832184.html
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 41 тысячу
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 41 тысячу - РИА Новости, 10.09.2024
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 41 тысячу
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа, продолжающихся с 7 октября 2023 года, превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч, сообщило... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:27
2024-09-10T14:27
2024-09-10T14:27
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КАИР, 10 сен - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа, продолжающихся с 7 октября 2023 года, превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 41 020, пострадали 94 925 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240910/izrail-1971826015.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 41 тысячу
Минздрав: число погибших при израильских ударах по Газе превысило 41 тысячу