https://ria.ru/20240910/gasanov-1971948155.html
Умер глава поселения Воскресенское в Новой Москве
Умер глава поселения Воскресенское в Новой Москве - РИА Новости, 10.09.2024
Умер глава поселения Воскресенское в Новой Москве
Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов умер во вторник в возрасте 62 лет сразу после выборов муниципальных депутатов, сообщается на... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:24
2024-09-10T22:24
2024-09-10T22:24
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щербинка
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов умер во вторник в возрасте 62 лет сразу после выборов муниципальных депутатов, сообщается на сайте поселения. Причины смерти главы поселения не уточняются. "Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович. С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское. С 2020 года являлся директором Муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры и спорта Воскресенское", - говорится в сообщении. В материале отметили, что Гасанов внес большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления на территории поселения Воскресенское. "По большей части, поселение Воскресенское живет и развивается благодаря заслугам нашего главы Загира Гасановича. Он всегда знал проблемы поселения, не боялся поднимать острые вопросы, старался всегда откликнутся на просьбы жителей. И у него это достойно получалось. Светлая память об этом деятельном и талантливом руководителе, коллеге и человеке с большой буквы останется в сердцах тех, кто его знал", - добавили в сообщении. Гасанов шел на выборы депутатов Совета муниципальных образований по избирательному округу номер 5 Щербинка от партии "Единая Россия". Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, жкх, новая москва, щербинка, единая россия, московская городская дума
Политика, ЖКХ, Новая Москва, Щербинка, Единая Россия, Московская городская дума
Умер глава поселения Воскресенское в Новой Москве
В Новой Москве умер глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов умер во вторник в возрасте 62 лет сразу после выборов муниципальных депутатов, сообщается
на сайте поселения.
Причины смерти главы поселения не уточняются.
«
"Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович. С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское. С 2020 года являлся директором Муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры и спорта Воскресенское", - говорится в сообщении.
В материале отметили, что Гасанов внес большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления на территории поселения Воскресенское.
"По большей части, поселение Воскресенское живет и развивается благодаря заслугам нашего главы Загира Гасановича. Он всегда знал проблемы поселения, не боялся поднимать острые вопросы, старался всегда откликнутся на просьбы жителей. И у него это достойно получалось. Светлая память об этом деятельном и талантливом руководителе, коллеге и человеке с большой буквы останется в сердцах тех, кто его знал", - добавили в сообщении.
Гасанов шел на выборы депутатов Совета муниципальных образований по избирательному округу номер 5 Щербинка
от партии "Единая Россия
". Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы
, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.