https://ria.ru/20240910/gasanov-1971948155.html

Умер глава поселения Воскресенское в Новой Москве

Умер глава поселения Воскресенское в Новой Москве - РИА Новости, 10.09.2024

Умер глава поселения Воскресенское в Новой Москве

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов умер во вторник в возрасте 62 лет сразу после выборов муниципальных депутатов, сообщается на... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:24

2024-09-10T22:24

2024-09-10T22:24

политика

жкх

новая москва

щербинка

единая россия

московская городская дума

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов умер во вторник в возрасте 62 лет сразу после выборов муниципальных депутатов, сообщается на сайте поселения. Причины смерти главы поселения не уточняются. "Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович. С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское. С 2020 года являлся директором Муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры и спорта Воскресенское", - говорится в сообщении. В материале отметили, что Гасанов внес большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления на территории поселения Воскресенское. "По большей части, поселение Воскресенское живет и развивается благодаря заслугам нашего главы Загира Гасановича. Он всегда знал проблемы поселения, не боялся поднимать острые вопросы, старался всегда откликнутся на просьбы жителей. И у него это достойно получалось. Светлая память об этом деятельном и талантливом руководителе, коллеге и человеке с большой буквы останется в сердцах тех, кто его знал", - добавили в сообщении. Гасанов шел на выборы депутатов Совета муниципальных образований по избирательному округу номер 5 Щербинка от партии "Единая Россия". Выборы в столице прошли 6-8 сентября. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

новая москва

щербинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, жкх, новая москва, щербинка, единая россия, московская городская дума