https://ria.ru/20240910/forum-1971995484.html

Более 12 млн человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030"

Более 12 млн человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030" - РИА Новости, 11.09.2024

Более 12 млн человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030"

Свыше 12 миллионов человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030", который прошел на более чем 30 площадках в разных районах столицы с 1 августа по 8 РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-10T17:46

2024-09-10T17:46

2024-09-11T09:49

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сергей собянин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Свыше 12 миллионов человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030", который прошел на более чем 30 площадках в разных районах столицы с 1 августа по 8 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Москва живет и устойчиво развивается вопреки санкциям, продолжает уверенно строить планы. Убедиться в этом могли все гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" – главного события этого московского лета. Более чем на 30 площадках в разных районах за 39 дней успели побывать более 12 миллионов человек", - написал Собянин в своем личном блоге. Он уточнил, что порядка 35 тысяч человек приняли участие в научно-познавательных сессиях и интерактивах, спортивных соревнованиях, мастер-классах, карьерных консультациях и профориентационных тестах. "На форуме-фестивале "Москва 2030" особое внимание уделили поддержке защитников Отечества, жителей новых регионов и Курской области. На площадках развернули пункты благотворительной акции "Москва помогает". "Домики добра" собрали свыше 10 тысяч вещей и 867 открыток с теплыми пожеланиями для бойцов", - сообщил мэр. Собянин рассказал, что также в рамках фестиваля жители и гости города сплели 396 квадратных метров маскировочных сетей для защитников. Кроме того, на Болотной площади работал маркет будущего "Сделано в Москве", там было продано более 20 тысяч товаров. Предприниматели направили 10% от выручки в благотворительный фонд "Народный Фронт. Все для победы!". "Более семнадцати тысяч товаров продали на благотворительном маркете, который работал на Тверском бульваре. Столичные НКО выручили более миллиона рублей, которые пойдут на добрые дела - организацию досуга для людей с инвалидностью, проведение реабилитационных занятий, помощь детям, многодетным семьям и бездомным животным", - добавил мэр. Собянин отметил, что в рамках фестиваля на 100 городских площадках прошла Московская международная неделя кино, которая собрала участников из 47 стран мира. Для гостей организовали свыше 370 кинопоказов российских и зарубежных фильмов. "Гости получили более 295 тысяч сувениров от городской программы лояльности "Миллион призов", - уточнил он.

https://realty.ria.ru/20240905/muzey--1970583374.html

https://realty.ria.ru/20240906/moskva-1970816566.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва