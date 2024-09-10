https://ria.ru/20240910/finlyandiya-1971885138.html

В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам

В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам - РИА Новости, 10.09.2024

В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти одобрил законопроект о запрете покупки недвижимости лицам, чья страна гражданства была признана ЕС нарушившей... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:47

2024-09-10T16:47

2024-09-10T16:48

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти одобрил законопроект о запрете покупки недвижимости лицам, чья страна гражданства была признана ЕС нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны, в том числе россиянам, соответствующее решение опубликовано на сайте канцлера.В начале сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ведомство подготовило законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам и планирует вынести его на рассмотрение парламента до конца 2024 года. В релизе на сайте канцлера, который занимается официальной правовой оценкой работы государственных чиновников, сообщается, что "правительственный законопроект в целом хорошо подготовлен". При этом он обратил внимание на необходимость оценки последствий принятия законопроекта. В конце января министр обороны Финляндии создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости организациями и гражданами из РФ, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, действуют в Финляндии уже несколько лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, министерство обороны получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Также государство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.

https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html

https://realty.ria.ru/20240905/srok-1970805287.html

https://ria.ru/20240823/finlyandiya-1967932186.html

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