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В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам - РИА Новости, 10.09.2024
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16:47 10.09.2024 (обновлено: 16:48 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/finlyandiya-1971885138.html
В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам
В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам - РИА Новости, 10.09.2024
В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам
Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти одобрил законопроект о запрете покупки недвижимости лицам, чья страна гражданства была признана ЕС нарушившей... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:47
2024-09-10T16:48
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти одобрил законопроект о запрете покупки недвижимости лицам, чья страна гражданства была признана ЕС нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны, в том числе россиянам, соответствующее решение опубликовано на сайте канцлера.В начале сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ведомство подготовило законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам и планирует вынести его на рассмотрение парламента до конца 2024 года. В релизе на сайте канцлера, который занимается официальной правовой оценкой работы государственных чиновников, сообщается, что "правительственный законопроект в целом хорошо подготовлен". При этом он обратил внимание на необходимость оценки последствий принятия законопроекта. В конце января министр обороны Финляндии создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости организациями и гражданами из РФ, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, действуют в Финляндии уже несколько лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, министерство обороны получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Также государство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.
https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html
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в мире, финляндия, россия, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Евросоюз
В Финляндии одобрили проект о запрете сделок с недвижимостью россиянам

Канцлер юстиции Финляндии одобрил запрет на сделки с недвижимостью россиянам

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти одобрил законопроект о запрете покупки недвижимости лицам, чья страна гражданства была признана ЕС нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны, в том числе россиянам, соответствующее решение опубликовано на сайте канцлера.
В начале сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что ведомство подготовило законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам и планирует вынести его на рассмотрение парламента до конца 2024 года.
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В релизе на сайте канцлера, который занимается официальной правовой оценкой работы государственных чиновников, сообщается, что "правительственный законопроект в целом хорошо подготовлен".
При этом он обратил внимание на необходимость оценки последствий принятия законопроекта.
В конце января министр обороны Финляндии создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости организациями и гражданами из РФ, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, действуют в Финляндии уже несколько лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, министерство обороны получило более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью. Также государство получило право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.
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