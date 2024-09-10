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Более 180 тысяч человек посетили фестиваль "Портал 2030-2050" в Москве - РИА Новости, 10.09.2024
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Культура
 
20:17 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/festival-1971936056.html
Более 180 тысяч человек посетили фестиваль "Портал 2030-2050" в Москве
Более 180 тысяч человек посетили фестиваль "Портал 2030-2050" в Москве - РИА Новости, 10.09.2024
Более 180 тысяч человек посетили фестиваль "Портал 2030-2050" в Москве
Более 180 тысяч москвичей и гостей столицы посетили бесплатный фестиваль "Портал 2030-2050", который прошел с 5 августа по 7 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:17
2024-09-10T20:17
культура
общество
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технологии
россия
московская область (подмосковье)
сколково
новости культуры
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более 180 тысяч москвичей и гостей столицы посетили бесплатный фестиваль "Портал 2030-2050", который прошел с 5 августа по 7 сентября, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.В рамках фестиваля гости смогли познакомиться с разработками резидентов "Сколково", а также с технологиями будущего в рамках стратегии развития города к 2030 году.На фестивале прошли: деловая программа, экскурсии для горожан, арт-выставка, а также соревнование цифровых художников и фестиваль электронной музыки."За месяц фестиваль "Портал 2030-2050" в "Сколкове" посетили свыше 180 тысяч москвичей и гостей столицы, которые смогли погрузиться в мир инноваций и узнать, какие технологии будущего сегодня развиваются в столице, познакомиться с передовыми отечественными разработками, узнать от ведущих ученых и экспертов, как уже в скором времени наука изменить нашу жизнь", – подчеркнула руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, ее слова приводит пресс-служба.С 6 по 7 сентября прошла деловая программа. В ней приняли участие более 70 спикеров — ведущие эксперты в сфере технологий и инноваций из России, Бразилии, Индии, Китая, Нигерии и других стран. Они обсудили тренды жизни в мегаполисе в перспективе 2030–2050-х годов и технологические прорывы, которые ждут россиян в ближайшем будущем.В рамках восьми познавательных экскурсионных маршрутов по инновационному центру "Сколково" более 4 тысячи человек познакомились с разработками и лабораториями резидентов и партнеров. Самыми популярными стали экскурсии "Робототехника" и "Профессии будущего". В том числе была проведена экскурсия для более чем 80 детей и сопровождающих их родственников, эвакуированных из Курской области в пункт временного размещения Подмосковья, при поддержке правительств Москвы и Московской области, института уполномоченного по правам человека в РФ.На фестивале также прошла выставка, посвященная теме настоящего и будущего. На ней было представлено 15 масштабных инсталляций, среди которых была фигура космонавта высотой более 12 метров, интерактивный арт-объект с искусственным интеллектом, а также единорог, символизирующий успех отечественных стартапов.С 5 по 7 сентября на фестивале выступили более 25 мировых и российских звезд электронной музыки. Также в эти дни прошел показ работ финалистов международного конкурса среди цифровых художников."Портал 2030-2050" — масштабный фестиваль, посвященный передовым технологиям и инновациям, которые определят будущее Москвы и человека до 2050 года."Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который представил москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля прошли культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволил смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.
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7 495 645-6601
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общество, москва, технологии, россия, московская область (подмосковье), сколково, новости культуры, культура
Культура, Общество, Москва, Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Сколково, Новости культуры, Культура

Более 180 тысяч человек посетили фестиваль "Портал 2030-2050" в Москве

© Фото : пресс-служба фестиваля "Портал 2030-2050"Фестиваль "Портал 2030-2050" в Москве
Фестиваль Портал 2030-2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : пресс-служба фестиваля "Портал 2030-2050"
Фестиваль "Портал 2030-2050" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более 180 тысяч москвичей и гостей столицы посетили бесплатный фестиваль "Портал 2030-2050", который прошел с 5 августа по 7 сентября, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.
В рамках фестиваля гости смогли познакомиться с разработками резидентов "Сколково", а также с технологиями будущего в рамках стратегии развития города к 2030 году.
На фестивале прошли: деловая программа, экскурсии для горожан, арт-выставка, а также соревнование цифровых художников и фестиваль электронной музыки.
«
"За месяц фестиваль "Портал 2030-2050" в "Сколкове" посетили свыше 180 тысяч москвичей и гостей столицы, которые смогли погрузиться в мир инноваций и узнать, какие технологии будущего сегодня развиваются в столице, познакомиться с передовыми отечественными разработками, узнать от ведущих ученых и экспертов, как уже в скором времени наука изменить нашу жизнь", – подчеркнула руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, ее слова приводит пресс-служба.
С 6 по 7 сентября прошла деловая программа. В ней приняли участие более 70 спикеров — ведущие эксперты в сфере технологий и инноваций из России, Бразилии, Индии, Китая, Нигерии и других стран. Они обсудили тренды жизни в мегаполисе в перспективе 2030–2050-х годов и технологические прорывы, которые ждут россиян в ближайшем будущем.
В рамках восьми познавательных экскурсионных маршрутов по инновационному центру "Сколково" более 4 тысячи человек познакомились с разработками и лабораториями резидентов и партнеров. Самыми популярными стали экскурсии "Робототехника" и "Профессии будущего". В том числе была проведена экскурсия для более чем 80 детей и сопровождающих их родственников, эвакуированных из Курской области в пункт временного размещения Подмосковья, при поддержке правительств Москвы и Московской области, института уполномоченного по правам человека в РФ.
На фестивале также прошла выставка, посвященная теме настоящего и будущего. На ней было представлено 15 масштабных инсталляций, среди которых была фигура космонавта высотой более 12 метров, интерактивный арт-объект с искусственным интеллектом, а также единорог, символизирующий успех отечественных стартапов.
С 5 по 7 сентября на фестивале выступили более 25 мировых и российских звезд электронной музыки. Также в эти дни прошел показ работ финалистов международного конкурса среди цифровых художников.
"Портал 2030-2050" — масштабный фестиваль, посвященный передовым технологиям и инновациям, которые определят будущее Москвы и человека до 2050 года.
"Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который представил москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля прошли культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволил смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.
 
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