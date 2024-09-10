Рейтинг@Mail.ru
Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
15:14 10.09.2024 (обновлено: 17:54 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/festival-1971852349.html
Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве
Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве - РИА Новости, 10.09.2024
Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве
14 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва", на котором будет представлена история казачества, его... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:14
2024-09-10T17:54
российское казачество
российское казачество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971849283_0:246:2947:1904_1920x0_80_0_0_a5215d259d73f0499947b4c2a328459e.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. 14 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва", на котором будет представлена история казачества, его уникальные военные и культурные традиции. О том, что ждет гостей, рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, передает портал "Российское казачество".В этом году на мероприятии предусмотрено 12 площадок, на которых можно будет познакомиться с казачьей кухней, продегустировать напитки, приготовленные по старинным рецептам, приобрести на память различные сувениры, зайти на станичную ярмарку или в ремесленный городок, поучаствовать в тематических мастер-классах, рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.В рамках фестиваля пройдут турниры по рубке шашкой и фланикровке, конкурс на лучший курень. А на большой сцене состоится концерт, в котором примут участие более 60 коллективов.Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев подчеркнул, что предусмотрена отдельная площадка, посвященная казакам – героям Российской Федерации.На протяжении всего существования фестиваля одним из создателей и соорганизаторов мероприятия выступало Центральное казачье войско, отметил первый заместитель атамана войскового казачьего общества "ЦКВ" Геннадий Сидорин."Сегодня как никогда нам нужно помнить историю нашей страны, любить и гордиться Россией. Именно поэтому фестиваль “Казачья станица Москва” призван стать надежной опорой прежде всего для молодых и неравнодушных людей в поисках своего жизненного пути в деле служения Отечеству", – подчеркнул Сидорин.В рамках фестиваля также состоится освящение походного храма."Планируется, что походный храм будет передан в одно из казачьих подразделений, несущих свою службу по защите рубежей Отечества на СВО", – рассказал руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971849283_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_205b102bd4ab84dfe79611a90f2dfb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва

Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве

© РИА Новости / Илья ПиталевУчастники 5-го международного фестиваля "Казачья станица Москва" в музее-усадьбе "Коломенское"
Участники 5-го международного фестиваля Казачья станица Москва в музее-усадьбе Коломенское - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. 14 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва", на котором будет представлена история казачества, его уникальные военные и культурные традиции. О том, что ждет гостей, рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, передает портал "Российское казачество".
В этом году на мероприятии предусмотрено 12 площадок, на которых можно будет познакомиться с казачьей кухней, продегустировать напитки, приготовленные по старинным рецептам, приобрести на память различные сувениры, зайти на станичную ярмарку или в ремесленный городок, поучаствовать в тематических мастер-классах, рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
В рамках фестиваля пройдут турниры по рубке шашкой и фланикровке, конкурс на лучший курень. А на большой сцене состоится концерт, в котором примут участие более 60 коллективов.
Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев подчеркнул, что предусмотрена отдельная площадка, посвященная казакам – героям Российской Федерации.
На протяжении всего существования фестиваля одним из создателей и соорганизаторов мероприятия выступало Центральное казачье войско, отметил первый заместитель атамана войскового казачьего общества "ЦКВ" Геннадий Сидорин.
"Сегодня как никогда нам нужно помнить историю нашей страны, любить и гордиться Россией. Именно поэтому фестиваль “Казачья станица Москва” призван стать надежной опорой прежде всего для молодых и неравнодушных людей в поисках своего жизненного пути в деле служения Отечеству", – подчеркнул Сидорин.
В рамках фестиваля также состоится освящение походного храма.
"Планируется, что походный храм будет передан в одно из казачьих подразделений, несущих свою службу по защите рубежей Отечества на СВО", – рассказал руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала