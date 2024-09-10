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Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве
Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве - РИА Новости, 10.09.2024
Разнообразие казачьей культуры представят на фестивале в Москве
14 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва", на котором будет представлена история казачества, его... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:14
2024-09-10T15:14
2024-09-10T17:54
российское казачество
российское казачество
москва
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. 14 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва", на котором будет представлена история казачества, его уникальные военные и культурные традиции. О том, что ждет гостей, рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, передает портал "Российское казачество".В этом году на мероприятии предусмотрено 12 площадок, на которых можно будет познакомиться с казачьей кухней, продегустировать напитки, приготовленные по старинным рецептам, приобрести на память различные сувениры, зайти на станичную ярмарку или в ремесленный городок, поучаствовать в тематических мастер-классах, рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.В рамках фестиваля пройдут турниры по рубке шашкой и фланикровке, конкурс на лучший курень. А на большой сцене состоится концерт, в котором примут участие более 60 коллективов.Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев подчеркнул, что предусмотрена отдельная площадка, посвященная казакам – героям Российской Федерации.На протяжении всего существования фестиваля одним из создателей и соорганизаторов мероприятия выступало Центральное казачье войско, отметил первый заместитель атамана войскового казачьего общества "ЦКВ" Геннадий Сидорин."Сегодня как никогда нам нужно помнить историю нашей страны, любить и гордиться Россией. Именно поэтому фестиваль “Казачья станица Москва” призван стать надежной опорой прежде всего для молодых и неравнодушных людей в поисках своего жизненного пути в деле служения Отечеству", – подчеркнул Сидорин.В рамках фестиваля также состоится освящение походного храма."Планируется, что походный храм будет передан в одно из казачьих подразделений, несущих свою службу по защите рубежей Отечества на СВО", – рассказал руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин.
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российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
14 сентября в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Х Международный фестиваль "Казачья станица Москва", на котором будет представлена история казачества, его уникальные военные и культурные традиции. О том, что ждет гостей, рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, передает
портал "Российское казачество".
В этом году на мероприятии предусмотрено 12 площадок, на которых можно будет познакомиться с казачьей кухней, продегустировать напитки, приготовленные по старинным рецептам, приобрести на память различные сувениры, зайти на станичную ярмарку или в ремесленный городок, поучаствовать в тематических мастер-классах, рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
В рамках фестиваля пройдут турниры по рубке шашкой и фланикровке, конкурс на лучший курень. А на большой сцене состоится концерт, в котором примут участие более 60 коллективов.
Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев подчеркнул, что предусмотрена отдельная площадка, посвященная казакам – героям Российской Федерации.
На протяжении всего существования фестиваля одним из создателей и соорганизаторов мероприятия выступало Центральное казачье войско, отметил первый заместитель атамана войскового казачьего общества "ЦКВ" Геннадий Сидорин.
"Сегодня как никогда нам нужно помнить историю нашей страны, любить и гордиться Россией. Именно поэтому фестиваль “Казачья станица Москва” призван стать надежной опорой прежде всего для молодых и неравнодушных людей в поисках своего жизненного пути в деле служения Отечеству", – подчеркнул Сидорин.
В рамках фестиваля также состоится освящение походного храма.
"Планируется, что походный храм будет передан в одно из казачьих подразделений, несущих свою службу по защите рубежей Отечества на СВО", – рассказал руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин.