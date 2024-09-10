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В ФБР раскрыли, какие убытки понесли США от мошенничества с криптовалютой

В ФБР раскрыли, какие убытки понесли США от мошенничества с криптовалютой - РИА Новости, 10.09.2024

В ФБР раскрыли, какие убытки понесли США от мошенничества с криптовалютой

Убытки от мошенничества с криптовалютой в США и за рубежом в 2023 году составили 5,6 миллиарда долларов США, большая часть средств была потеряна в результате... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:23

2024-09-10T13:23

2024-09-10T13:23

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Убытки от мошенничества с криптовалютой в США и за рубежом в 2023 году составили 5,6 миллиарда долларов США, большая часть средств была потеряна в результате инвестиционных мошеннических схем, следует из отчета Федерального бюро расследований. "Общая сумма убытков составила 5,6 миллиардов долларов США... Наиболее часто регистрируемым видом преступлений, связанных с криптовалютой, являются инвестиционные", - говорится в отчете ведомства. Всего в прошлом году центр жалоб на интернет-преступность ФБР получил около 69,5 тысячи жалоб от пользователей в США и за рубежом. Хотя количество жалоб, связанных с криптовалютой, составило около 10% от общего числа жалоб на финансовое мошенничество, связанные с этим убытки составили почти 50% от общего объема потерь.

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