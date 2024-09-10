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Еврокомиссия обвинила Венгрию в нарушении законов ЕС - РИА Новости, 10.09.2024
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15:08 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/evrokomissiya-1971850121.html
Еврокомиссия обвинила Венгрию в нарушении законов ЕС
Еврокомиссия обвинила Венгрию в нарушении законов ЕС - РИА Новости, 10.09.2024
Еврокомиссия обвинила Венгрию в нарушении законов ЕС
Реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС, заявила на брифинге в бельгийской столице представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:08
2024-09-10T15:08
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС, заявила на брифинге в бельгийской столице представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. В августе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда". "Такие действия в случае их осуществления стали бы нарушения правил ЕС. Кроме того, это может подорвать безопасность шенгенского пространства", - сказала она. Хиппер добавила, что "Еврокомиссия находится в контакте с Венгрией, чтобы она воздержалась от таких действий". После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос. Директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер заявлял, что Венгрия может пропустить нелегальных мигрантов через свою территорию в Австрию и Германию, если Евросоюз не отменит штраф за неисполнение Будапештом миграционных правил ЕС.
https://ria.ru/20240822/vengriya-1967792789.html
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в мире, венгрия, будапешт, брюссель, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
Еврокомиссия обвинила Венгрию в нарушении законов ЕС

Представитель ЕК Хиппер: отправка беженцев в Брюссель нарушила бы законы ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель была бы нарушением законов ЕС, заявила на брифинге в бельгийской столице представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
В августе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда".
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"Такие действия в случае их осуществления стали бы нарушения правил ЕС. Кроме того, это может подорвать безопасность шенгенского пространства", - сказала она.
Хиппер добавила, что "Еврокомиссия находится в контакте с Венгрией, чтобы она воздержалась от таких действий".
После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер заявлял, что Венгрия может пропустить нелегальных мигрантов через свою территорию в Австрию и Германию, если Евросоюз не отменит штраф за неисполнение Будапештом миграционных правил ЕС.
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