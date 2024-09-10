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Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе
Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе - РИА Новости, 10.09.2024
Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе
Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:41
2024-09-10T19:41
2024-09-10T19:41
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
ярославль
рыбинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным правительства Ярославской области, в регионе появится пять образовательных комплексов: в Ярославле, Рыбинске и городском округе Переславль-Залесский объединят ряд школ и детских садов. Отмечается, что проект по созданию образовательных организаций под одним административно-управленческим персоналом получил положительную экспертную оценку регионального министерства образования. Как отметил глава региона Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве области, для детей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Каждая школа и каждый детский сад остаются в своих зданиях, сохраняют направления образовательных программ, количество мест для детей. Изменения коснутся только административного и обслуживающего персонала. "Образовательный процесс никак не меняется. Количество учителей, воспитателей не изменится. Количество детей, которые обучаются в школах или в детских садах, тоже. Задача – повышение заработной платы, потому что стыдно платить людям 20 тысяч рублей, как происходит с нянечками в детских садах. Таких зарплат быть не должно", - сказал Евраев. "Речь идет исключительно про сокращение административного персонала. У нас в некоторых школах до семи заместителей! Дошло до таких цифр! Что дальше происходит: они "съедают" зарплату тех же учителей и младших воспитателей", - подчеркнул губернатор. Нововведения, как отмечалось на совещании, должны положительно отразиться на повышении качества образовательной среды, появится преемственность дошкольного образования и начальной школы. В формате единого комплекса будет проще развивать профильные классы и дополнительное образование – кружки и секции. Губернатор отметил, что для Ярославской области проект пилотный, но в то же время аналогичные преобразования уже прошли в других субъектах страны и являются федеральным трендом. При этом, подчеркнул глава региона, важно провести широкую разъяснительную работу с коллективами школ и детских садов и родителями.
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, михаил евраев, ярославль, рыбинск
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Рыбинск
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным правительства Ярославской области, в регионе появится пять образовательных комплексов: в Ярославле
, Рыбинске
и городском округе Переславль-Залесский
объединят ряд школ и детских садов. Отмечается, что проект по созданию образовательных организаций под одним административно-управленческим персоналом получил положительную экспертную оценку регионального министерства образования.
Как отметил глава региона Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве области, для детей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Каждая школа и каждый детский сад остаются в своих зданиях, сохраняют направления образовательных программ, количество мест для детей. Изменения коснутся только административного и обслуживающего персонала.
«
"Образовательный процесс никак не меняется. Количество учителей, воспитателей не изменится. Количество детей, которые обучаются в школах или в детских садах, тоже. Задача – повышение заработной платы, потому что стыдно платить людям 20 тысяч рублей, как происходит с нянечками в детских садах. Таких зарплат быть не должно", - сказал Евраев.
"Речь идет исключительно про сокращение административного персонала. У нас в некоторых школах до семи заместителей! Дошло до таких цифр! Что дальше происходит: они "съедают" зарплату тех же учителей и младших воспитателей", - подчеркнул губернатор.
Нововведения, как отмечалось на совещании, должны положительно отразиться на повышении качества образовательной среды, появится преемственность дошкольного образования и начальной школы. В формате единого комплекса будет проще развивать профильные классы и дополнительное образование – кружки и секции.
Губернатор отметил, что для Ярославской области проект пилотный, но в то же время аналогичные преобразования уже прошли в других субъектах страны и являются федеральным трендом. При этом, подчеркнул глава региона, важно провести широкую разъяснительную работу с коллективами школ и детских садов и родителями.