Рейтинг@Mail.ru
Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:41 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/evraev-1971931366.html
Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе
Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе - РИА Новости, 10.09.2024
Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе
Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:41
2024-09-10T19:41
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
ярославль
рыбинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным правительства Ярославской области, в регионе появится пять образовательных комплексов: в Ярославле, Рыбинске и городском округе Переславль-Залесский объединят ряд школ и детских садов. Отмечается, что проект по созданию образовательных организаций под одним административно-управленческим персоналом получил положительную экспертную оценку регионального министерства образования. Как отметил глава региона Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве области, для детей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Каждая школа и каждый детский сад остаются в своих зданиях, сохраняют направления образовательных программ, количество мест для детей. Изменения коснутся только административного и обслуживающего персонала. "Образовательный процесс никак не меняется. Количество учителей, воспитателей не изменится. Количество детей, которые обучаются в школах или в детских садах, тоже. Задача – повышение заработной платы, потому что стыдно платить людям 20 тысяч рублей, как происходит с нянечками в детских садах. Таких зарплат быть не должно", - сказал Евраев. "Речь идет исключительно про сокращение административного персонала. У нас в некоторых школах до семи заместителей! Дошло до таких цифр! Что дальше происходит: они "съедают" зарплату тех же учителей и младших воспитателей", - подчеркнул губернатор. Нововведения, как отмечалось на совещании, должны положительно отразиться на повышении качества образовательной среды, появится преемственность дошкольного образования и начальной школы. В формате единого комплекса будет проще развивать профильные классы и дополнительное образование – кружки и секции. Губернатор отметил, что для Ярославской области проект пилотный, но в то же время аналогичные преобразования уже прошли в других субъектах страны и являются федеральным трендом. При этом, подчеркнул глава региона, важно провести широкую разъяснительную работу с коллективами школ и детских садов и родителями.
ярославская область
ярославль
рыбинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, михаил евраев, ярославль, рыбинск
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Рыбинск

Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным правительства Ярославской области, в регионе появится пять образовательных комплексов: в Ярославле, Рыбинске и городском округе Переславль-Залесский объединят ряд школ и детских садов. Отмечается, что проект по созданию образовательных организаций под одним административно-управленческим персоналом получил положительную экспертную оценку регионального министерства образования.
Как отметил глава региона Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве области, для детей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Каждая школа и каждый детский сад остаются в своих зданиях, сохраняют направления образовательных программ, количество мест для детей. Изменения коснутся только административного и обслуживающего персонала.
«
"Образовательный процесс никак не меняется. Количество учителей, воспитателей не изменится. Количество детей, которые обучаются в школах или в детских садах, тоже. Задача – повышение заработной платы, потому что стыдно платить людям 20 тысяч рублей, как происходит с нянечками в детских садах. Таких зарплат быть не должно", - сказал Евраев.
"Речь идет исключительно про сокращение административного персонала. У нас в некоторых школах до семи заместителей! Дошло до таких цифр! Что дальше происходит: они "съедают" зарплату тех же учителей и младших воспитателей", - подчеркнул губернатор.
Нововведения, как отмечалось на совещании, должны положительно отразиться на повышении качества образовательной среды, появится преемственность дошкольного образования и начальной школы. В формате единого комплекса будет проще развивать профильные классы и дополнительное образование – кружки и секции.
Губернатор отметил, что для Ярославской области проект пилотный, но в то же время аналогичные преобразования уже прошли в других субъектах страны и являются федеральным трендом. При этом, подчеркнул глава региона, важно провести широкую разъяснительную работу с коллективами школ и детских садов и родителями.
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославльРыбинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала