https://ria.ru/20240910/evraev-1971931366.html

Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе

Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе - РИА Новости, 10.09.2024

Евраев объяснил детали создания образовательных комплексов в регионе

Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:41

2024-09-10T19:41

2024-09-10T19:41

ярославская область

общество

ярославская область

михаил евраев

ярославль

рыбинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Создание образовательных комплексов в Ярославской области позволит, в частности, повысить зарплату работникам, а также улучшить качество обучения, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным правительства Ярославской области, в регионе появится пять образовательных комплексов: в Ярославле, Рыбинске и городском округе Переславль-Залесский объединят ряд школ и детских садов. Отмечается, что проект по созданию образовательных организаций под одним административно-управленческим персоналом получил положительную экспертную оценку регионального министерства образования. Как отметил глава региона Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве области, для детей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Каждая школа и каждый детский сад остаются в своих зданиях, сохраняют направления образовательных программ, количество мест для детей. Изменения коснутся только административного и обслуживающего персонала. "Образовательный процесс никак не меняется. Количество учителей, воспитателей не изменится. Количество детей, которые обучаются в школах или в детских садах, тоже. Задача – повышение заработной платы, потому что стыдно платить людям 20 тысяч рублей, как происходит с нянечками в детских садах. Таких зарплат быть не должно", - сказал Евраев. "Речь идет исключительно про сокращение административного персонала. У нас в некоторых школах до семи заместителей! Дошло до таких цифр! Что дальше происходит: они "съедают" зарплату тех же учителей и младших воспитателей", - подчеркнул губернатор. Нововведения, как отмечалось на совещании, должны положительно отразиться на повышении качества образовательной среды, появится преемственность дошкольного образования и начальной школы. В формате единого комплекса будет проще развивать профильные классы и дополнительное образование – кружки и секции. Губернатор отметил, что для Ярославской области проект пилотный, но в то же время аналогичные преобразования уже прошли в других субъектах страны и являются федеральным трендом. При этом, подчеркнул глава региона, важно провести широкую разъяснительную работу с коллективами школ и детских садов и родителями.

ярославская область

ярославль

рыбинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, михаил евраев, ярославль, рыбинск