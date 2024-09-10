https://ria.ru/20240910/eks-ministr-1971946335.html

Экс-министр культуры Италии стал подозреваемым по делу о растрате

Экс-министр культуры Италии стал подозреваемым по делу о растрате - РИА Новости, 10.09.2024

Экс-министр культуры Италии стал подозреваемым по делу о растрате

Бывший министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, ушедший на прошлой неделе в отставку из-за служебного романа, стал подозреваемым по делу о предполагаемых... РИА Новости, 10.09.2024

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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Бывший министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, ушедший на прошлой неделе в отставку из-за служебного романа, стал подозреваемым по делу о предполагаемых финансовых нарушениях, сообщила газета Corriere della Sera. Прокуратура Рима открыла в отношении чиновника дело, предполагающее обвинения по статьям о возможной растрате и раскрытии служебной тайны в ходе скандальной романтической истории с инфлюэнсером Марией Розарией Бочча. Адвокаты Санджулиано пояснили, что открытие расследования стало обязательным действием после заявления, поданного в правоохранительные органы депутатом одной из оппозиционных партий. Ранее возможными расходами Санджулиано на Бочча заинтересовалась Комиссия столичной области Лацио по контролю за государственными финансами (аналог Счетной палаты РФ). Бывший министр, рассказывая о связи с блогершей, заверял, что "не потратил ни евро" государственных средств на служебные поездки в ее компании. Он подчеркнул, что проверка подтвердит его правоту. Санджулино ушел в отставку на прошлой неделе из-за скандала с инфлюенсером Марией Розарией Бочча, с которой у него произошел служебный роман. Ранее он признался, что состоял в отношениях с Бочча, которая неоднократно сопровождала его в командировках и на рабочих встречах. В прямом эфире итальянского ТВ министр заверил, что тратил на женщину только личные, а не служебные средства. Говоря о назначении любовницы на пост своего советника, Санджулиано заявил, что из-за романа отозвал решение о предоставлении ей этой должности. Скандал вокруг Бочча возник после того, как в своем Instagram* в конце августа она опубликовала фотографию с Санджулиано, поблагодарив его за должность "советника по крупным мероприятиям". В соцсети эффектной 41-летней женщины ранее появлялись и другие фотографии с министром, создающие впечатление о том, что она работает в ведомстве. Очередной виток эта история получила во вторник, когда руководство Палаты депутатов запретила Бочча доступ в здание парламента из-за того, что та вела скрытую съемку при помощи "умных" очков", устраивая для подписчиков тур по залам дворца Монтечиторио.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240903/meloni-1970110275.html

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