https://ria.ru/20240910/eks-ministr-1971946335.html
Экс-министр культуры Италии стал подозреваемым по делу о растрате
Экс-министр культуры Италии стал подозреваемым по делу о растрате - РИА Новости, 10.09.2024
Экс-министр культуры Италии стал подозреваемым по делу о растрате
Бывший министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, ушедший на прошлой неделе в отставку из-за служебного романа, стал подозреваемым по делу о предполагаемых... РИА Новости, 10.09.2024
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2024-09-10T22:12
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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Бывший министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, ушедший на прошлой неделе в отставку из-за служебного романа, стал подозреваемым по делу о предполагаемых финансовых нарушениях, сообщила газета Corriere della Sera. Прокуратура Рима открыла в отношении чиновника дело, предполагающее обвинения по статьям о возможной растрате и раскрытии служебной тайны в ходе скандальной романтической истории с инфлюэнсером Марией Розарией Бочча. Адвокаты Санджулиано пояснили, что открытие расследования стало обязательным действием после заявления, поданного в правоохранительные органы депутатом одной из оппозиционных партий. Ранее возможными расходами Санджулиано на Бочча заинтересовалась Комиссия столичной области Лацио по контролю за государственными финансами (аналог Счетной палаты РФ). Бывший министр, рассказывая о связи с блогершей, заверял, что "не потратил ни евро" государственных средств на служебные поездки в ее компании. Он подчеркнул, что проверка подтвердит его правоту. Санджулино ушел в отставку на прошлой неделе из-за скандала с инфлюенсером Марией Розарией Бочча, с которой у него произошел служебный роман. Ранее он признался, что состоял в отношениях с Бочча, которая неоднократно сопровождала его в командировках и на рабочих встречах. В прямом эфире итальянского ТВ министр заверил, что тратил на женщину только личные, а не служебные средства. Говоря о назначении любовницы на пост своего советника, Санджулиано заявил, что из-за романа отозвал решение о предоставлении ей этой должности. Скандал вокруг Бочча возник после того, как в своем Instagram* в конце августа она опубликовала фотографию с Санджулиано, поблагодарив его за должность "советника по крупным мероприятиям". В соцсети эффектной 41-летней женщины ранее появлялись и другие фотографии с министром, создающие впечатление о том, что она работает в ведомстве. Очередной виток эта история получила во вторник, когда руководство Палаты депутатов запретила Бочча доступ в здание парламента из-за того, что та вела скрытую съемку при помощи "умных" очков", устраивая для подписчиков тур по залам дворца Монтечиторио.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, италия, рим, в мире
Россия, Италия, Рим, В мире
Экс-министр культуры Италии стал подозреваемым по делу о растрате
Corriere della Sera: экс-министр культуры Италии стал подозреваемым в растрате
РИМ, 10 сен – РИА Новости.
Бывший министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, ушедший на прошлой неделе в отставку из-за служебного романа, стал подозреваемым по делу о предполагаемых финансовых нарушениях, сообщила газета Corriere della Sera
.
Прокуратура Рима
открыла в отношении чиновника дело, предполагающее обвинения по статьям о возможной растрате и раскрытии служебной тайны в ходе скандальной романтической истории с инфлюэнсером Марией Розарией Бочча. Адвокаты Санджулиано пояснили, что открытие расследования стало обязательным действием после заявления, поданного в правоохранительные органы депутатом одной из оппозиционных партий.
Ранее возможными расходами Санджулиано на Бочча заинтересовалась Комиссия столичной области Лацио
по контролю за государственными финансами (аналог Счетной палаты РФ
). Бывший министр, рассказывая о связи с блогершей, заверял, что "не потратил ни евро" государственных средств на служебные поездки в ее компании. Он подчеркнул, что проверка подтвердит его правоту.
Санджулино ушел в отставку на прошлой неделе из-за скандала с инфлюенсером Марией Розарией Бочча, с которой у него произошел служебный роман. Ранее он признался, что состоял в отношениях с Бочча, которая неоднократно сопровождала его в командировках и на рабочих встречах. В прямом эфире итальянского ТВ министр заверил, что тратил на женщину только личные, а не служебные средства.
Говоря о назначении любовницы на пост своего советника, Санджулиано заявил, что из-за романа отозвал решение о предоставлении ей этой должности.
Скандал вокруг Бочча возник после того, как в своем Instagram* в конце августа она опубликовала фотографию с Санджулиано, поблагодарив его за должность "советника по крупным мероприятиям". В соцсети эффектной 41-летней женщины ранее появлялись и другие фотографии с министром, создающие впечатление о том, что она работает в ведомстве.
Очередной виток эта история получила во вторник, когда руководство Палаты депутатов запретила Бочча доступ в здание парламента из-за того, что та вела скрытую съемку при помощи "умных" очков", устраивая для подписчиков тур по залам дворца Монтечиторио.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская