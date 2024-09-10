https://ria.ru/20240910/ekonomika-1971809345.html

Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО

Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО - РИА Новости, 10.09.2024

Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО

Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:55

2024-09-10T12:55

2024-09-10T12:55

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_0:155:2555:1592_1920x0_80_0_0_46ef695211317ddd674fd60d56cc84ce.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик". Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России. "Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин. -0-

https://ria.ru/20240807/ekonomist-1964741008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин