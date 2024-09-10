https://ria.ru/20240910/ekonomika-1971809345.html
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО - РИА Новости, 10.09.2024
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО
Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:55
2024-09-10T12:55
2024-09-10T12:55
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_0:155:2555:1592_1920x0_80_0_0_46ef695211317ddd674fd60d56cc84ce.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик". Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России. "Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин. -0-
https://ria.ru/20240807/ekonomist-1964741008.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_370:0:2555:1639_1920x0_80_0_0_bcc2056a7eaf519b8e8917b9ed729e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик".
Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России.
"Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин. -0-