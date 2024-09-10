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Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО - РИА Новости, 10.09.2024
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12:55 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ekonomika-1971809345.html
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО - РИА Новости, 10.09.2024
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО
Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:55
2024-09-10T12:55
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик". Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России. "Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин. -0-
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО

Мишустин: экономика России уверенно развивается на фоне СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик".
Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России.
"Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин. -0-
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Эксперт назвал причины перегрева экономики России
7 августа, 18:37
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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